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Чи змінюється особистість з віком: відповідь науковців

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Чи змінюється особистість з віком
Чи змінюється особистість з віком / yodasha.com

Вчені пояснюють, що зміни особистості пов’язують залежно від того, з ким себе порівнювати – з собою у молодості чи з іншими людьми.

Науковці провели масштабне дослідження, яке тривало 50 років, йдеться у статті про стійкість особистісних рис, інформує Journal of Personality and Social Psychology.

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Психологи вивчили дані анкети майже 2 тисяч американців, з яких можна було робити висновки щодо їх моделей особистості (відповідно до теорії "Великої п'ятірки"). На руках у дослідників були дані 1960-х років, а також анкети тих же добровольців, заповнені 50 років по тому. Крім того, вчені звернулися ще до двох незалежних опитувань з участю майже 4 тисяч осіб.

Чи змінюється особистість з віком
Чи змінюється особистість з віком

Отже, висновок науковців такий: більшість людей з віком стають свідомішими, врівноваженими і поступливими. Деякі риси, які властиві людині у 16 років, ймовірніше, залишаються такими до старості.

Особистість людини містить основу, що не підлягає змінам на рівні рис та типажу. Також дослідники зазначають про гнучкість особистості через те, що люди стають більш зрілими.

Більшість людей з віком стають свідомішими
Більшість людей з віком стають свідомішими

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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