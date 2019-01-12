Чи зміцниться гривня: пояснення економіста

Короткострокові позиції нашої національної грошової одиниці залежать від значення сальдо платіжного балансу. Якщо воно позитивне – експорт перевищує імпорт, тоді гривня може укріпитися. У 2019 році за оптимістичним прогнозом гривню чекає девальвація на 7-10%.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив експерт Європейського аналітичного центру Вадим Бардась.

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Він нагадав, у третьому кварталі минулого року платіжний баланс був зведений з дефіцитом мінус 725 мільйонів доларів, це відповідно позначилось на стабільності гривні – курс долара короткостроково підвищився до 29 гривень.

У четвертому кварталі ситуація змінилась – зафіксувався профіцит платіжного балансу на рівні 1 067 мільйонів доларів, завдяки залученню боргового фінансування діючим урядом. Це покращило ситуацію на фінансовому ринку України. Також збільшились перекази українських заробітчан з закордону на 23% та експорт товарів і послуг – 10%, – пояснив експерт.

Основою для довгострокового укріплення гривні є формування позитивного сальдо поточного рахунку платіжного балансу та наявність мінімального рівня політичних та геополітичних ризиків щодо України. І 2019 рік якраз вносить високий рівень невизначеності розвитку економіки – можлива зміна влади та посилення турбулентності на світових товарних ринках. Тому оптимістичним варіантом для України буде незначна девальвація гривні на 7-10%, – відзначив Бардась.

Коментуючи недооціненість гривні з точки зору “індексу Біг-Мака” експерт наголосив: компоненти, що використовують для виробництва бургера, мають різну собівартість в різних країнах, тому й цей індекс відрізняється. Це обумовлено низьким розміром фонду оплати праці в країнах, що розвиваються, в порівнянні з економічно розвинутими. Також впливають інші фактори: адмінвитрати, система оподаткування та вартість місцевої сільськогосподарської сировини.

Тому “індекс Біг-Мака” не можна вважати точним відображенням реальної вартості національної валюти.

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