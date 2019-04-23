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      Чи зможе до влади у Росії прийти комік: відповідь політолога

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      Чи зможе до влади у Росії прийти комік: відповідь політолога

      Можливість того, що до влади в Росії прийде комік реальна, але цей процес зроблять контрольованим. У Кремлі розуміють, що це ключова загроза.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу сказав політолог Олег Саакаян.

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      За його словами, після Помаранчевої Революції в Росії почали створювати ліберальні медіа, які пов’язані з "Газпромом" та з російською владою.

      Так само почали підсвідчувати частину ліберальних політиків, які б хотіли зїсти всіх інших реальних лідерів і стати контрольованою опозицією,
      – заявив Саакаян.

      "Цілком ймовірно, що зараз у Росії створять контрольованого коміка, політичного сатирика для того, щоб його вивести на політичну боротьбу. А потім з нього зробити гарного клоуна для Володимира Путіна, а не реальну загрозу", – підсумуав політолог.

      ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.

      зеленський порошенко цвк другий тур
      Результати президентських виборів

       

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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