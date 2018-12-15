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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Чи зможе головою Єдиної помісної церкви бути людина з Московського патріархату

      2522 Читать новость на русском
      Об'єднавчий собор у Києві
      Об'єднавчий собор у Києві / 24 канал

      Об'єднавчий собор – це історичне рішення, а тому воно має бути ґрунтовним. Зараз перед ієрархами, очільниками церков стоїть дуже вагомий вибір та обов'язок. Вони мають обрати голову новітньої Української помісної церкви. Українці чекали на це тисячоліттями, а тому можемо почекати ще кілька годин.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів громадський діяч і співкоординатор ініціативної групи "Томос-2018" Мирослав Гай.

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      За його словами, має бути винесене дуже вагоме рішення, яке не можна буде оскаржити. Воно має задовольнити всіх, бо це дійсно Об'єднавчий собор.

      "Перемовини відбувались перед Собором, тобто туди прийшли люди вже готові, але є багато технічних деталей, нюансів, пропозиції, як потрібно обговорити. Всі, хто прийшов на Софійську площу, вони вже частина історії. Хай Об'єднавчий собор триває хоч до ночі, аби домовилися в мирний спосіб і винесли рішення, а ми почекаємо", – розповів Гай.

      Нам потрібно розуміти, що Україна перебуває в дуже важкому періоді, коли загрожує ворог. Питання Томосу та об'єднання церков – це ж не тільки питання віри православ'я, це також питання національної безпеки. Нам зараз потрібна така людина, яка була б мудра, була б дипломатом і водночас мала міцну руку, була б готова до серйозних рішень. Цей історичний момент відбувається, коли у нас є зовнішня загроза, Російська Федерація планує провокації та зробити все, щоб максимально зіпсувати цей процес. Тому предстоятелем має бути людина, яка готова до таких викликів,
      – сказав співкоординатор ініціативної групи "Томос-2018".

      Мирослав Гай також засумнівався, чи може головою Єдиної православної церкви бути людина з Московського патріархату.

      "Не знаю, я не впевнений, що суспільство буде готове це витримати. Хай це вирішують ієрархи. Я не є прихильником Московського патріархату, я взагалі негативно ставлюся до Російської церкви як представників КДБ. Однак знаю, що там є багато патріотичних людей, які хотіли б перейти в Українську православну церкву, їм просто під тиском не дають цього зробити. Якщо це б допомогло об'єднанню церков, то я б зголосився на таку кандидатуру. Але я думаю, що цього не буде", – додав громадський діяч.

      Раніше 24 канал повідомляв, що о 10 годині 15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий соборщодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати Предстоятеля Єдиної помісної церкви. У ньому візьмуть участь 192 делегата, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату.

      Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури. На захід прибули Президент Петро Порошенко, міністр культури Євген Нищук і віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

      Відео повного інтерв'ю Мирослава Гая 24 каналу:

       

      Теги: Єдина помісна церква Релігія Новини України Томос Новини Києва УПЦ КП УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
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