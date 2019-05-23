Чи зможе Кернес пройти у Верховну Раду та кому це вигідно: думки експертів

Позмагатись за мандати вирішили і нові для парламенту обличчя. Так, спочатку ходили чутки, що – опозиційний Геннадій Кернес очолить список партії "Відродження". Згодом стало відомо, що він вирішив об'єднатися з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Експерти поділилися своїми думками щодо того, кому може вигідним похід у Раду партії мерів.

20 травня з’явилася інформація про те, що мери Одеси та Харкова об'єднались і йдуть на парламентські вибори-2019.

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"Наше завдання – влити нову кров у Верховну Раду, зробити так, щоб туди прийшли люди, які знають проблеми на місцях, що мають план їх вирішення. І наше завдання з мером Трухановим – дати цим людям інструмент вирішення проблем на місцях. Але, ми були і залишимося міськими головами Харкова і Одеси", – наголосив Кернес.

Розповісти про парламентські амбіції нашому телеканалу – сам Геннадій Кернес відмовився. А в Труханова повідомили, що наступного тижня буде прес-конференція щодо партії. Де-юре платформою для об'єднання стане партія Труханова "Довіряй справам".

Експерти ж дали новій політсилі умовну назву – "партія мерів". Нардеп Віталій Хомутиннік заявив, що партія "Відродження" йде разом з ними. А ще – частина партії "Наш край" та нардепи групи "Воля народу".



З якими партіями може піти в Раду Кернес

Про те, що партія "Відродження" вела перемовини з Кернесом, щоб він став першим номером їхнього списку, ще минулого тижня повідомив її нардеп.

Ми вважаємо, що пан Кернес – це не найгірша кандидатура, яка могла б очолити список партії «Відродження, якби була на то його згода і якщо б це вирішив з'їзд партії,

– сказав депутат Антон Яценко.

Як експерти відреагували на рішення мерів йди у Верховну Раду

Політолог Михайло Бесараб заявив, що в цьому немає абсолютно нічого нового. "Це просто реінкарнація колишньої частини «Партії регіонів» в якусь нову політичну силу, яку вони будуть позиціонувати як партію досвідчених господарників", – відповів експерт.

І кожен до Ради піде по своє. Політолог вважає, що Кернеса підштовхують під купол незакриті кримінальні провадження.

Кому вигідно, аби Кернес пройшов у Раду

Деякі експерти запевняють, що завести Геннадія Кернеса в Раду вигідно олігарху Коломойському. З ним Кернес зустрічався в Ізраїлі.

Коломойський розставляє яйця в різні кошики. Наприклад, його стратегія – це ставити на партії регіональні, тому що "Відродження" – це є регіональна, а не всеукраїнська партія. В Західній Україні такої регіональною партією є "Укроп",

– вважає політичний аналітик Тарас Семенюк.

До речі, у квітні цього року до олігарха в Ізраїль навідувались нардепи від того ж таки "Відродження" – Віталій Хомутиннік та Андрій Шипко.



Кернес дійсно літав до Коломойського в Ізраїль

"Пройти до Ради партія мерів-господарників зможе", – каже журналістка Соня Кошкіна.

Нагадаю, що в одній тільки Одесі є близько 700 тисяч виборців. Тому у Труханова дуже великі рейтинги, в Кернеса вони також історично дуже високі. Власне тільки за рахунок Харкова й Одеси вони можуть отримати хороший результат,

– наголосила Кошкіна.

Зазначимо, що сам Геннадій Кернес, який очолює Харків з 2010 року зажив слави, як людина, яка здатна швидко підлаштовуватись під будь-яку нову владу. Він співпрацював з командою помаранчевих, а потім долучився до "Партії регіонів" і навесні 2014 не соромився ходити з георгіївською стрічкою Харковом, за що його не раз жорстко критикували місцеві активісти.