Чи зможе Коломойський повернути "Приватбанк": відповідь економіста

Рішення суду щодо скасування націоналізації "Приватбанку" на користь олігарха Ігоря Коломойського дуже негативно вплинуть на інвестиційну привабливість України.

Економіст Сергій Фурса в ефірі 24 каналу розповів, що фізично повернути "Приватбанк" Коломойський не зможе. Після апеляцій банк може бути ліквідований. Адже держава забере ті гроші, які вона внесла в капітал банку. В результаті "Приватбанк" стане неплатоспроможним.

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За словами експерта, Коломойський може втрати зараз всі свої активи, тому що триває суд в Лондоні, який вимагає компенсувати втрати, які понесли платники податків, коли рятували "Приватбанк".

"У разі позитивного рішення суду в Лондоні всі його активи перейдуть у державну власність. Саме тому він намагається рятувати свої активи таким дивним чином (позови до суду, – 24 канал). Можна зрозуміти, чому він це робить, але це точно не в інтересах української держави", – пояснив Фурса.

Чому "Приватбанк" націоналізували?

Експерт розповів, що "Приватбанк" це третина банківської системи і тоді держава мала вибір – рятувати або ліквідувати банк. При ліквідації паніки було б не уникнути. Націоналізація пройшла дуже спокійно – без значних коливань курсу, відтоку коштів з банківської системи.

При ліквідації було б зруйнувало банківську систему або нас відкинули назад на дуже далекий термін,

– наголосив гість студії.

Він наголосив, що націоналізація була частиною програми МВФ. Порошенко точно не хотів цього, бо це конфлікт. Якщо Україна відіграє назад націоналізацію "Приватбанку", то це повністю зруйнує співпрацю з МВФ. Вони не будуть співпрацювати з Україною, якщо українська влада собі таке дозволяє, а це прямий шлях до дефолту.

Що відомо про справу "Приватбанку"?Окружний адміністративний суд Києва за позовом колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського 18 квітня прийняв рішення, яким встановив: процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанк" з ринку за участю держави порушує норми чинного законодавства. Мінфін це рішення оскаржив.



У суді пояснюють все тим, що відповідачі (представники держави) не змогли довести, що "Приватбанк" був неплатоспроможним на момент його націоналізації.



Вже згодом окружний адміністративний суд Києва ухвалив ще одне рішення на користь Ігоря Коломойського у справі про націоналізацію "Приватбанку". Зокрема суд скасував ключове рішення Національного банку у процесі націоналізації банку. Воно може призвести до того, що колишні власники зможуть стягнути з банку кошти, які держава вклала в банк у процесі його націоналізації.

Дивіться повне інтерв'ю з Сергієм Фурсою: