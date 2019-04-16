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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Чи зможе Порошенко наздогнати Зеленського: пояснення політолога

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      Політолог Олег Саакян
      Політолог Олег Саакян / 24 канал

      За свіжими рейтингами кандидатів у президенти, Володимир Зеленський відірвався від Петра Порошенка на 40%. Серед людей, що визначилися за кого віддадуть свій голос у другому турі, 72,2% голосуватимуть за шоумена, тоді як чинного гаранта підтримають лише 25,4% виборців.

      Натомість 2,4% українців прагнуть навмисно зіпсувати виборчий бюлетень. Політолог Олег Саакян у прямому ефірі 24 каналу зауважив, що, швидше за все, кардинально ситуація вже не зміниться. 

      Читайте також: Команди Зеленського та Порошенка підписали угоду з "Олімпійським" щодо дебатів

      Він наголосив, що існує також фактор "дива". Тобто, коли за фантастичним збігом обставин один з кандидатів осоромиться чи вчинить дії, що зашкодять його іміджу. 

      Я вважаю на 90%, що вже нічого не зміниться, і ситуацію, яку ми спостерігаємо нині, такою і залишиться. Наразі ми бачимо, що прірва між кандидатами лише збільшується. І чорний піар зазнав фіаско,
      – пояснив Саакян.

      Свіжі президентські рейтинги
      Свіжі президентські рейтинги

      Повне інтерв'ю з політологом Олегом Саакяном: дивіться відео

      Нагадаємо, що другий тур президентських виборів відбудеться вже у цю неділю, 21 квітня. 

       

       

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський Петро Порошенко Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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