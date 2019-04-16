Чи зможе Порошенко наздогнати Зеленського: пояснення політолога

За свіжими рейтингами кандидатів у президенти, Володимир Зеленський відірвався від Петра Порошенка на 40%. Серед людей, що визначилися за кого віддадуть свій голос у другому турі, 72,2% голосуватимуть за шоумена, тоді як чинного гаранта підтримають лише 25,4% виборців.

Натомість 2,4% українців прагнуть навмисно зіпсувати виборчий бюлетень. Політолог Олег Саакян у прямому ефірі 24 каналу зауважив, що, швидше за все, кардинально ситуація вже не зміниться.

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Він наголосив, що існує також фактор "дива". Тобто, коли за фантастичним збігом обставин один з кандидатів осоромиться чи вчинить дії, що зашкодять його іміджу.

Я вважаю на 90%, що вже нічого не зміниться, і ситуацію, яку ми спостерігаємо нині, такою і залишиться. Наразі ми бачимо, що прірва між кандидатами лише збільшується. І чорний піар зазнав фіаско,

– пояснив Саакян.



Свіжі президентські рейтинги

Повне інтерв'ю з політологом Олегом Саакяном: дивіться відео

Нагадаємо, що другий тур президентських виборів відбудеться вже у цю неділю, 21 квітня.