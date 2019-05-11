Чи зможе Зеленський достроково розпустити парламент

Останні голоси вже підраховані та вся країна знає, хто стане її новим очільником. Проте сам Володимир Зеленський президентської булави не тримав, ба більше, переконує, що парламентарі затягують процес призначення дати інавгурації. Журналісти 24 каналу з'ясували кому це може бути вигідно та чи розпустить старий парламент Зеленський.

Верховна Рада досі не погодила дату інавгурації Володимира Зеленського. Аби розставити всі крапки над "і", новообраний президент особисто прийшов до голів парламентських фракцій.

Читайте також: Інавгурація Зеленського: які дати пропонують у Раді

Новообраний президент наполягає на тому, аби урочисту церемонію провести 19 травня. Однак, у соціальних мережах ця дата швидко викликала шквал обурення. Мовляв, цьогоріч на 19 травня випадає День пам'ять жертв політичних репресій. І будь-які святкування заборонені.

Але причина не тільки в цьому. Народні депутати побоюються, що Зеленський достроково припинить їхні повноваження. Хоча сам новообраний гарант прямо про це не каже. Тож парламентарі хочуть перестрахуватися і запропонували провести інавгурацію 28 травня. Тоді Зеленський уже не зможе розпустити парламент.

Що передбачає розпуск парламенту?Згідно з Конституцією України, президент може достроково розпустити парламент, але це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення строку повноважень Ради. Каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада. Відповідно розпустити Верховну Раду можливо лише до 27 травня. Будь-який розпуск парламенту після 27 травня буде не конституційним.

Які є підстави для розпуску парламенту

Якщо протягом місяця фракції не сформували коаліцію, протягом 60 днів після відставки Уряду не призначили новий склад, або народні депутати місяць не збираються на пленарні засідання, то президент може розпустити парламент. Наразі єдиний можливий сценарій – це відсутність коаліції.

Тим паче, щодо кількісного її складу давно є сумніви. Адже формально там залишилися лише "БПП" та "Народний фронт". І якщо порахувати їхніх депутатів, то вийде лише 215. А для коаліції необхідно – 226. Верховна Рада зможе оскаржити указ у суді. Але підготовка до дострокових виборів все одно розпочнеться. Якщо суд визнає президентське рішення не конституційним, ЦВК зупинить виборчий процес.

Наразі це політико-психологічна гра. У команді новообраного Президента тиснуть на парламент, кажуть, що домовляймося, або ми вас можемо розпустити. А в парламенті кажуть – ні, ми вирішуватимемо, коли дата інавгурації,

– сказав політолог Володимир Фесенко.

Тим паче, нардепи мають козир – законопроект про Президента, у якому звужено його повноваження та прописано процедуру імпічменту. Хоча експерти вважають, що Володимирові Зеленському вигідні саме дострокові парламентські вибори.

Читайте також: Процедура імпічменту президента: що це таке і для чого її хочуть змінити

Тоді є шанс, що партія "Слуга народу" виграє парламентські вибори й стане центром формування нової парламентської коаліції,

– зазначив Фесенко.

Але поки все вирішує чинний парламент, не лояльний до Зеленського. І якщо нардепи провалять усі голосування за дату інавгурації, то її призначить самостійно голова Верховної Ради Парубій. І найімовірніше – на 28 травня, коли Зеленський уже не зможе розпустити парламент.