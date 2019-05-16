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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Чи зможе Зеленський протистояти Коломойському: думка політолога

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / gettyimages

      Був витік інформації від тих людей, які займалися націоналізацією "Приватбанку" про те, що Нацбанк штучно нагнітав істерію, щоб натиснути на власників.

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакян.

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      "З іншого боку, "Приватбанк" був гіпермонстром, який створював ризики для національної безпеки. Був в руках Коломойського, який на час українсько-російської війни чітко зайняв проукраїнську позицію. Якби фінустанова належала комусь більш одіозному або пов’язаному з Росією, то ситуацію з безпекою була б інша. Безумовно тримання такого гіпермонстра було неможливим в приватних руках", – зазначив експерт.

      Суди зараз перебувають у дуже скрутному становищі в плані прийняття рішень, тому що те, що по закону не завжди має бути таким чином по правилах. А те, що є по нормальних правилах і з точки зору безпеки національного інтересу держави не факт, що є по закону,
      – сказав Олег Саакян.

      Він додав, що Зеленський зараз стоїть на розтяжці. Тому що, яке б рішення суд не прийняв, все одно відповідальність покладуть на нього.

      Якщо суд виправдає інтерес Ігоря Коломойського і не в одній інстанції. То всі скажуть: зрозуміло, що президент від Коломойського і суди куплені. Якщо рішення будуть не в інтересах олігарха, то скажуть: посварилися і президент намагається від нього дистанціюватися. Це знову ж таки політична вмотивованість і Коломойський піде в міжнародні суди доводити, що це була політична вмотивованість, бо їх тісно пов’язували,
      – наголосив політолог.

      "У цій ситуації Зеленському важливо дистанціювватися і зайняти продержавницьку позицію. Більше того, вже зараз видно кілька точок розлому у них з Коломойським. Візит Коломойського в Україну – це не стільки предмет перемовин і домовленостей Зеленським, скільки інструмент тиску на нього", – підсумував Олег Саакян.

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Ігор Коломойський Приватбанк
      Джерело: 24 канал
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