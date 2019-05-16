Чи зможе Зеленський протистояти Коломойському: думка політолога

Був витік інформації від тих людей, які займалися націоналізацією "Приватбанку" про те, що Нацбанк штучно нагнітав істерію, щоб натиснути на власників.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакян.

Читайте також: Що буде з "Приватбанком" і чого чекати його клієнтам

"З іншого боку, "Приватбанк" був гіпермонстром, який створював ризики для національної безпеки. Був в руках Коломойського, який на час українсько-російської війни чітко зайняв проукраїнську позицію. Якби фінустанова належала комусь більш одіозному або пов’язаному з Росією, то ситуацію з безпекою була б інша. Безумовно тримання такого гіпермонстра було неможливим в приватних руках", – зазначив експерт.

Суди зараз перебувають у дуже скрутному становищі в плані прийняття рішень, тому що те, що по закону не завжди має бути таким чином по правилах. А те, що є по нормальних правилах і з точки зору безпеки національного інтересу держави не факт, що є по закону,

– сказав Олег Саакян.

Він додав, що Зеленський зараз стоїть на розтяжці. Тому що, яке б рішення суд не прийняв, все одно відповідальність покладуть на нього.

Якщо суд виправдає інтерес Ігоря Коломойського і не в одній інстанції. То всі скажуть: зрозуміло, що президент від Коломойського і суди куплені. Якщо рішення будуть не в інтересах олігарха, то скажуть: посварилися і президент намагається від нього дистанціюватися. Це знову ж таки політична вмотивованість і Коломойський піде в міжнародні суди доводити, що це була політична вмотивованість, бо їх тісно пов’язували,

– наголосив політолог.

"У цій ситуації Зеленському важливо дистанціювватися і зайняти продержавницьку позицію. Більше того, вже зараз видно кілька точок розлому у них з Коломойським. Візит Коломойського в Україну – це не стільки предмет перемовин і домовленостей Зеленським, скільки інструмент тиску на нього", – підсумував Олег Саакян.