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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Чи знали власники танкера NEYMA про його участь в подіях на Азові: заява компанії

      613 Читать новость на русском
      Власник танкера NEYMA стверджує, що не знав про кримінальну справу проти судна в Україні
      Власник танкера NEYMA стверджує, що не знав про кримінальну справу проти судна в Україні / Фото з Facebook ДПСУ

      Компанія "Альтомар Шиппінг", якій належить затриманий СБУ в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, запевняє, що нічого не знала про причетність судна до подій біля Керченської протоки. Тоді Росія захопила у полон три українські кораблі та 24 моряків.

      За словами представників компанії, вони також не знали, що танкер фігурує в українській кримінальній справі через події на Азові, пише DW.

      Важливо: Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини

      Якби ми мали таку інформацію, то не відпустили б його в Ізмаїл і, можливо, навряд чи купили б,
      – заявили у компанії.

      Одна зі співробітниць "Альтамар Шиппінг" додала, що директор компанії Сергій Шувалов зараз перебуває в Ізмаїлі. Там він вирішував питання повернення екіпажу судна додому. 

      За даними відкритої міжнародної бази танкер раніше належав російському ТОВ "Волго-Донское судовое агентство", яке збанкрутувало. Проте, вже з лютого 2019 року його власником вказана компанія з Геленджика "Альтомар Шиппінг".

      За судно ця компанія заплатила 31 мільйон рублів (майже пів мільйона доларів). Організація торгів з продажу танкера NEYMA тривала у російському Краснодарі тоді, коли вже перебував в українському розшуку.

      Російські судна, які допомагали захоплювати українських моряків на Азові
      Судна РФ, які допомагали захоплювати українських моряків на Азові / інфографіка 24 каналу

      Чому Україна затримала російський танкер NEYMA?25 липня 2019 року СБУ затримала російський танкер NEYMA у порту Ізмаїла. Танкер за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

      Українські силовики обшукали танкер, вилучили документи, бортові журнали та записи радіоперемовин, здійснених під час подій у Керченській протоці. Затримане судно є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів. Готується клопотання до суду про його арешт.

      СБУ також затримала та допитала 10 членів екіпажу танкера NEYMA. Згодом, як правова держава, Україна дозволила морякам повернутися додому.

      Дивіться відео, як СБУ затримала російський танкер NEYMA:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Кримінальні новини Танкер NEYMA Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі
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