Чи знаєте ви тексти "Кузьми"? Перевірте свої знання

Сьогодні Андрій "Кузьма" Кузьменко відзначав би свій 50-ий день народження. Майже три роки тому не стало українського співака, письменника, телеведучого, продюсера та актора – Кузьменко трагічно загинув у автокатастрофі на Дніпропетровщині.

Його пісні більшість пам’ятає ще з 1990-их. Слухаєш тексти Кузьми й відчуваєш щось близьке та рідне. Таке, що й з тобою траплялося в житті.

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Давайте разом з каналом "24" згадаємо тексти пісень Андрія Кузьменка й заодно перевіримо, чи знаємо ми, у якій пісні звучали окремі фрази.

Перевір себе та поділись результатом з друзями!