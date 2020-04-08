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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чи можуть зникнути лимони з українських маркетів

      - Читать новость на русском
      Дефіцитні й дорогі лимони / Фото https://pixabay.com

      Лимони мають всі шанси зникнути з прилавків українських магазинів або суттєво здорожчати. Що відбувається з цитрусовими, – дізнавалась журналістка 24 каналу.

      Протягом року наша країна імпортує приблизно 55 тисяч тон лимонів. Здебільшого до України йде турецький цитрус, який складає 60% загального обсягу. Останнім часом його експорт ця країна суттєво обмежила.

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      Голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповідає, що не лише у нас, а й у всьому світі люди почали вважати, що лимон та імбир врятують чи принаймні вбережуть від інфікування COVID-19. Звісно, це не відповідає дійсності. Люди часто плутають, що це не ліки, а лише один із методів покращення імунітету. 

      До України лимон здебільшого завозили з Туреччини, яка спочатку обмежила поставки до нас, бо почала більше продавати в Європу, а з минулого понеділка взагалі заборонила лимони для експорту,
      – пояснює Олексій Дорошенко.


       Чай з лимоном – під час карантину незамінний / Фото https://pixabay.com

      Лимони з Туреччини можуть замінити ізраїльським. Щоправда, тут є кілька "але". По-перше, в цій країні для лимонів ще не настав сезон. По-друге, Ізраїль має певні складнощі з поставками через попит, який виріс.

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      Як зауважує експерт, повністю закрити наш попит ця країна не може. Водночас, ізраїльський лимон завжди був дорожчим. Тому українці мають всі шанси опинитись в ситуації, коли лимонів у магазинах буде вкрай мало, відповідно зростатиме й ціна.

      Лимон буде, але в обмеженій кількості. Зрозуміло, що українці споживають більше цих цитрусових, тому ціни ростимуть. Це відбуватиметься допоки не відновлять поставки з Туреччини. Україна на цю ситуацію жодним чином вплинути не може,
      – зауважує Олексій Дорошенко.

      Ще одна країна, яка нам постачала лимони – Іспанія. Проте, з імпортом з цієї країни теж є певні складнощі через поширення пандемії. Серед інших постачальників лимонів залишається Аргентина, але на транспортування цих цитрусових потрібно чимало часу. Таким чином, в середині квітня лимони мають всі шанси зникнути з прилавків або здорожчати. Якщо за період карантину їх вартість зросла з 40 до 80 і вище гривень, то з часом до цифри на цінниках лише зростуть.


      Як поводитися в черзі під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Публікації Новини України Статті Продукти Імпорт
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