Чи можуть зникнути лимони з українських маркетів

Лимони мають всі шанси зникнути з прилавків українських магазинів або суттєво здорожчати. Що відбувається з цитрусовими, – дізнавалась журналістка 24 каналу.

Протягом року наша країна імпортує приблизно 55 тисяч тон лимонів. Здебільшого до України йде турецький цитрус, який складає 60% загального обсягу. Останнім часом його експорт ця країна суттєво обмежила.

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Голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповідає, що не лише у нас, а й у всьому світі люди почали вважати, що лимон та імбир врятують чи принаймні вбережуть від інфікування COVID-19. Звісно, це не відповідає дійсності. Люди часто плутають, що це не ліки, а лише один із методів покращення імунітету.

До України лимон здебільшого завозили з Туреччини, яка спочатку обмежила поставки до нас, бо почала більше продавати в Європу, а з минулого понеділка взагалі заборонила лимони для експорту,

– пояснює Олексій Дорошенко.



Чай з лимоном – під час карантину незамінний / Фото https://pixabay.com

Лимони з Туреччини можуть замінити ізраїльським. Щоправда, тут є кілька "але". По-перше, в цій країні для лимонів ще не настав сезон. По-друге, Ізраїль має певні складнощі з поставками через попит, який виріс.

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Як зауважує експерт, повністю закрити наш попит ця країна не може. Водночас, ізраїльський лимон завжди був дорожчим. Тому українці мають всі шанси опинитись в ситуації, коли лимонів у магазинах буде вкрай мало, відповідно зростатиме й ціна.

Лимон буде, але в обмеженій кількості. Зрозуміло, що українці споживають більше цих цитрусових, тому ціни ростимуть. Це відбуватиметься допоки не відновлять поставки з Туреччини. Україна на цю ситуацію жодним чином вплинути не може,

– зауважує Олексій Дорошенко.

Ще одна країна, яка нам постачала лимони – Іспанія. Проте, з імпортом з цієї країни теж є певні складнощі через поширення пандемії. Серед інших постачальників лимонів залишається Аргентина, але на транспортування цих цитрусових потрібно чимало часу. Таким чином, в середині квітня лимони мають всі шанси зникнути з прилавків або здорожчати. Якщо за період карантину їх вартість зросла з 40 до 80 і вище гривень, то з часом до цифри на цінниках лише зростуть.



Як поводитися в черзі під час карантину / Інфографіка 24 каналу