Київ без заторів і маршруток: прості рецепти

Користуватися в Києві власним авто – наче замовляти на вечерю м'ясо, але замість смачного підсмаженого стейку отримати варену дієтичну курку без солі. Очікування – одні, а реальність абсолютно інша.

Сідаєш за кермо вранці і сподіваєшся, що зараз домчиш, куди тобі треба, а насправді – встряєш в багатокілометровий затор і від нічого робити тільки злишся, роздивляючись на панелі приладів зростаючі показники витрати пального. Величезні затори в столиці з'явилися якось дуже швидко й буквально в один момент – бо співпало одразу багато чинників.

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Так, банально побільшало автівок – це я про евробляхи. Нікуди не ділися фури, об'їзної навколо Києва як не було, так і немає – місцева влада її обіцяє побудувати вже 15 років, це тільки те, що я пам'ятаю. Відтак фури прямують через Київ. (Такого, щоб в столицю заїжджали транзитні вантажівки, немає більше ніде у світі, окрім України.) А ще київська влада раптом прокинулася й узялася ремонтувати мости через Дніпро.

А вони й так були завантажені по максимуму, їх давно вже не вистачає для багатомільйонного міста. А тепер, коли там по кілька смуг ще й закрили дорожники, ситуація стала просто катастрофічною. Чому не поремонтувати мости влітку, коли кияни роз'їхалися по відпустках, а матусям через канікули нема потреби возити дітей до школи й по гуртках? Але, схоже, довгострокове планування не є сильною стороною київської влади.

Ну, й фінальним акордом для катастрофічних заторів став сніг та півтисячі ДТП протягом одного-єдиного дня – все через те, що водії не встигли "перевзутися" і поїхали нечищеними дорогами Києва на літній гумі.

Відтак, традиційна поїздка автомобілем на роботу, яка до того тривала десь півгодини, тепер забирає десь півтори години часу, ну, може годину, якщо дуже пощастить. Чи можна цю ситуацію виправити? Можна, й зробити це дуже легко. Тим більш, що знову ж таки – нічого вигадувати нам не треба, все вже було відтестовано, маємо наочні успішні закордонні приклади – нам просто покроково треба перейняти їхній досвід.

Так от, за радянських часів існувала думка, що для подолання заторів треба будувати ширші дороги. Насправді ж, розрахунки та іноземний досвід доводить, що це хибка думка. Від ширших доріг автівок лише більшає. Адже тими дорогами стає комфортніше користуватися, відтак усе більше людей схиляється до думки про власну автівку і в якийсь момент усе повертається на круги своя – більшій кількості автівок знову не вистачає доріг.

Відтак – будувати нові дороги, більші й ширші не вихід, бо проблему із заторами це не вирішує, а навпаки – лише посилює. Насправді, аби не було заторів, треба зменшувати кількість автомобілів в місті, як би це банально не звучало. А як цього досягти? Дуже просто – треба аби автовласник пересів у комунальний транспорт, адже один автобус із пасажирами на дорозі займає вдесятеро менше місця, ніж якби його пасажири їхали тією дорогою власними автомобілями.

А як зробити комунальний транспорт зручним, й примусити от мене особисто відмовитися від власного авто? Дуже просто – треба заборонити маршрутки й замінити їх великими й комфортабельними автобусами. Це для бюджету міста недорого, більше того – це стане дуже вигідно місту, адже ті комунальні автобуси будуть для міського бюджету заробляти гроші.

Адже насправді пасажирські перевезення – надзвичайно прибутковий бізнес. Нині ж мільйони осідають в кишеня власників маршруток – тих брудних, затісних, розбитих і небезпечних, котрі курсують нашими містами. Знаєте чому від них ніяк не можуть відмовитися, хоча розмови про це точаться вже не один рік? Ні, не тому, що машруткою їхати швидко й без тих маршруток обійтися містянам не можливо – насправді, це відверта брехня й маршрутки можна швидко замінити комунальними автобусами.

Насправді, ті маршрутки прибрати не можуть – бо вони з пасажирів збирають таку величезну кількість неоподаткованої готівки, що вистачає і на хабарі перевіряльникам, і на підкуп місцевої влади, яка закриває очі й робить вигляд, що ті розбиті, брудні й затісну маршрутки – це нормально.

Але це ненормально, маршрутки нині є в найбідніших африканських й азійських країнах, вони незручні, небезпечні й економічно невиправдані – відтак, якщо вони в нас ще інсують, це означає лише одне: міська влада "сидить на відкатах" маршрутників.

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