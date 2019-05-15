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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      Чи зніме Рада Європи санкції з Росії та які наслідки це матиме для України: пояснення дипломата

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      У Страсбурзі 39 із 47 держав-членів Євросоюзу проголосували за проект, у якому відкривається шлях для повернення Росії до складу Ради Європи за надзвичайною процедурою. Крім того, хочуть запровадити новий тип санкцій проти держав-порушниць, серед яких не згадали Росію.

      Це рішення мають остаточно ухвалити 17 травня на засіданні міністрів у Гельсінкі. Україна ж наполягає на тому, щоб новий санкційний механізм доповнював, а не замінював режим уже запроваджених обмежень.

      Читайте також: Україна розширила санкції проти Росії

      Постійний представник України при Раді Європі Дмитро Кулеба у прямому ефірі 24 каналу пояснив, що спроби повернути вплив РФ у міжнародній організації відбуваються щороку. Також він наголосив, що передбачити точний розвиток подій майже неможливо, але він оцінює шанси Росії 50 на 50.

      Які наслідки це матиме для України

      Дмитро заявив, що внаслідок повернення Росії до Ради Європи, Україна змінить рівень стосунків та перегляне формат відносин з організацією. 

      Для України Рада Європи втратить інституційний авторитет, якщо піде на поступки щодо Росії та дозволить їй уникнути відповідальності за свої злочини. Загалом треба усвідомлювати, що ситуація в організації – це перша спроба демонтажу загальної системи санкцій, яка діє проти РФ,
      – сказав представник України при Раді Європі.

      Також він додав, що такі кроки міжнародної спільноти вплинуть на цілісність спротиву проти країни-агресора. 

      Як Росію позбавили права голосу в Раді Європи?Це відбулося ще у квітні 2014 року після анексії Криму і початку війни на Донбасі. Але з 2016 року санкції проти росіян формально не діють, бо РФ сама відмовилася від участі у роботі Асамблеї й не платить внески. Наразі Росія заборгувала Асамблеї понад 20 мільйонів євро.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Санкції
      Джерело: 24 канал
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