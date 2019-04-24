14:18
24 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІМ ЧЕН ИН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Месники" прибудуть до Росії із запізненням. Кандидат-клоун Жарновський
      Вєсті Кремля
      22:20, 23 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський вивчає нові українські слова. Візит "Зе-команди" до "Дудя"
      Вєсті.UA
      21:15, 23 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІМ ЧЕН ИН

      Чи знизять ціну на газ і кому за це дякувати: думка експерта

      374 Читать новость на русском
      Чи подешевшає газ
      Чи подешевшає газ / naftogaz.com

      Зважаючи на світову кон'юнктуру ціни на газ, знизити його вартість для українців цілком реально. Після двох тижневих "воєн" між Кабміном та "Нафтогазом", останній погодився це зробити, починаючи з 1 травня поточного року.

      Про це у коментарі 24 каналу сказав член ради Реанімаційного Пакету Реформ, Голова громадської ради Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Таран

      Читайте також: "Нафтогаз" знизив ціну на газ з 1 травня, – Гройсман

      Останні 10 років МВФ вимагає від української влади встановити ринкову ціну на газ для населення. Відповідно, якщо ціна на газ опуститься через світову кон'юнктуру, а не через політичні мотиви урядовців, МВФ не буде заперечувати проти відповідних дій уряду та "Нафтогазу",
      – додав експерт.

      На думку Тарана, якщо ціна на газ для населення опуститься з 1 травня – це буде персональна заслуга Гройсмана та Коболєва, вважає експерт.

      А намагання майбутнього президента заробити "політичні бали" на заслугах інших можуть зіграти в мінус Зеленському, оскільки всі чудово розуміють, що  він не має ніякого відношення до зниження ціни на газ, зауважив Таран.

      Читайте також: Чи платитимуть українці за газ за ринковою ціною

      blog_ava
      Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською
      сьогодні
      44577
      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Газ Тарифи на газ Кабінет Міністрів України Нафтогаз
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською
      сьогодні , 13:18 Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською
      Євгенія Мазур 44566
      Досягнення і провали Порошенка: що зробив президент для України за 5 років
      сьогодні , 12:40 Досягнення і провали Порошенка: що зробив президент для України за 5 років
      Наталя Боднар 1109
      Зовнішньополітичний курс: куди Зеленський поведе Україну?
      сьогодні , 12:00 Зовнішньополітичний курс: куди Зеленський поведе Україну?
      Наталя Ромашова 2088
      Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      23 квітня , 10:30 Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      1487
      Порятунок Луценка: генпрокурор біжить від Порошенка?
      сьогодні , 09:30 Порятунок Луценка: генпрокурор біжить від Порошенка?
      Інна Жолобович 10782
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук