Чи знизять ціну на газ і кому за це дякувати: думка експерта

Зважаючи на світову кон'юнктуру ціни на газ, знизити його вартість для українців цілком реально. Після двох тижневих "воєн" між Кабміном та "Нафтогазом", останній погодився це зробити, починаючи з 1 травня поточного року.

Про це у коментарі 24 каналу сказав член ради Реанімаційного Пакету Реформ, Голова громадської ради Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Таран

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Останні 10 років МВФ вимагає від української влади встановити ринкову ціну на газ для населення. Відповідно, якщо ціна на газ опуститься через світову кон'юнктуру, а не через політичні мотиви урядовців, МВФ не буде заперечувати проти відповідних дій уряду та "Нафтогазу",

– додав експерт.

На думку Тарана, якщо ціна на газ для населення опуститься з 1 травня – це буде персональна заслуга Гройсмана та Коболєва, вважає експерт.

А намагання майбутнього президента заробити "політичні бали" на заслугах інших можуть зіграти в мінус Зеленському, оскільки всі чудово розуміють, що він не має ніякого відношення до зниження ціни на газ, зауважив Таран.

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