Чи зростуть ціни після підвищення пенсій: відповідь міністра

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко пообіцяв, що додаткові виплати пенсіонерам у березні 2019 року не спровокують підвищення цін в Україні.

В ефірі телеканалу "Прямий" Розенко нагадав, що виплата компенсації у сумі 2410 гривень буде розділена на два транші.

Читайте також: Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як

"Перший транш – з 1 березня, і другий транш – з 1 квітня", – нагадав Розенко.

Таким чином ми збалансуємо і бюджет Пенсійного фонду, і не дамо знецінитися гривні чи спровокувати зростання цін в Україні. Це, на мій погляд, абсолютно правильне рішення – здійснити виплати у два етапи, щоб не робити додаткового навантаження на економіку України,

– додав Розенко.

Як зростуть пенсії в Україні? З 1 березня уряд перерахує розмір пенсій. Оновлення відбудеться з урахуванням рівня середньої зарплати та інфляції. Всього пенсії зростуть на 17-18%.



Уряд запроваджує ще й додаткові виплати пенсіонерам. Тим, хто через низьку зарплату не отримають індексацію, але мають великий страховий стаж:

• понад 35 років для чоловіків;

• 30 років для жінок (вихід на пенсію після 2011 року);

• 25/20 років (вихід на пенсію до 2011 року).