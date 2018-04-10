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НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Коли на Донбас увійдуть миротворці ООН: думка політиків

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Українські високопосадовці висловили свою точку зору щодо направлення миротворців в Україну.

Попри те, що Ердоган навіть висловив готовність направити миротворців в Україну, урядовці пропонують не розраховувати на них в цьому питанні.

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Таку думку заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука повідав сьогодні на зустрічі представників цивільного-військового співробітництва. Віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе вважає, що ця місія має бути розміщена на всій території, яка зараз контрольована Російською Федерацією, включно з кордоном. Всі регулярні війська РФ та незаконні збройні формування мають бути виведені.

В якості політичної і фінансової підтримки існування цієї місії та безпосередньо участь і Німеччини, і Туреччини для нас дуже важлива,
– зазначив Георгій Тука.

І схоже, що, окрім як вимагати дій від Заходу, українським дипломатам нічого не лишається. Адже все, що залежить від України вже майже зроблено. Йдеться про так званий закон про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія офіційно визнана агресором. А також змінюється формат ведення війни.

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Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Сергій Бесараб зазначив, що підготовка об'єднаного штабу в стадії завершення, і він буде готовий вже на початку травня.

Командування формується таким чином, аби українські військові могли співпрацювати з блакитними шоломами. Взявши під контроль усі силові структури: армію, Нацгвардію, поліцію, СБУ та навіть військово-цивільні адміністрації, що працюють на Сході,
– пояснив генерал Бесараб.

Георгій Тука заявив, що практично ніяких змін цивільне населення на собі не відчує. Зміни ж, пояснюють, настануть виключно після введення миротворчої місії. Українська сторона вже підготувала дорожню карту та спеціалістів для цього процесу. І сьогодні слово за Міжнародною спільнотою.

Автор: Олексій Кондаков
Теги: Новини України ООН Миротворчий контингент Реджеп Ердоган Георгій Тука
Джерело: 24 Канал
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