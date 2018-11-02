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      Чи зустрінуться Порошенко і Путін віч-на-віч у Парижі: заява Ірини Луценко

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      Порошенко і Путін не будуть зустрічатися один на один у Парижі
      Порошенко і Путін не будуть зустрічатися один на один у Парижі / Фото з відкритих джерел

      Двосторонньої зустрічі віч-на-віч між президентом України Петром Порошенко та лідером Російської Федерації Володимиром Путіном у Парижі 11 листопада бути не може.

      Про це заявила представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко.

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      Будуть різні зустрічі, але неможлива одна зустріч – у форматі Порошенко – Путін один на один. Такого не буде. Знаючи, як Путін викривляє всю цю ситуацію, – нічого про Україну без України. Може бути багатостороння зустріч, при свідках, наприклад "нормандський формат", країни Будапештського меморандуму, але жодної зустрічі віч-на-віч із Путіним бути не може,
      – сказала чиновниця.

      Також, представниця українського президента наголосила, що може бути тільки "прозора розмова, лише при свідках і лише із серйозними аргументами".

      Нагадаємо, 11 листопада у Парижі 11 листопада відбудеться зустріч Трампа з Путіним. Її узгодили під час візиту радника американського президента Джона Болтона до Москви.

      У цей день Президент України Петро Порошенко також відвідає французьку столицю. Там він візьме участь у святкуванні сторіччя закінчення Першої Світової війни, на яке його запросив Еммануель Макрон.

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Франції Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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