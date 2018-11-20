Чи з'явиться Світоліна в еротичному журналі до кінця року? Букмекер приймає ставки

Букмекерська контора "Фаворит спорт" приймає ставки на появу Еліни Світоліної в чоловічому журналі (Playboy або Maxim) до кінця 2018 року. При цьому не зазначається, чи повинна це бути фотосесія, або ж може бути щось інше.

Коефіцієнт на те, що Еліна таки буде в грудневому або січневому випусках одного з цих журналів, становить "7". Хороший варіант для тих, хто любить ризикувати.

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Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії

Найімовірніше, причиною для такої лінії послужив досвід Світоліної. У минулому році вона знялася в еротичній фотосесії для журналу XXL Ukraine. Вийшли ці фотографії якраз в грудневому випуску журналу.

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