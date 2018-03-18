Чилійський острів із загадковими скульптурами може зникнути, – тривожна заява вчених

Найвіддаленіший населений острів Пасхи, на якому розташовані древні скульптури цивілізації рапануї, може бути знищеним. Щоб подолати загрозу уряд Японії пожертвував гроші на подолання проблеми. Однак статуї моаї ймовірно доведеться додатково укріплювати, або ж перенести до музею.

У 1995 році міжнародна організація ЮНЕСКО внесла Рапа-Нуї до списку світової спадщини. Тепер у світі стурбовані тим, що старовинна пам'ятка може потонути під водою, передає The Daily Mail.

Читайте також: В Італії випадково знайшли руїни палацу, якому близько 2000 років: неймовірні фото

Наразі вчені зафіксували різке підвищення рівня моря. Вода вже добралась до моаї – статуй, зроблених зі спресованого вулканічного попелу на березі Тихого океану. Старовинні 4-метрові скульптури – один із найзагадковіших спадків цивілізації рапануї. Загалом на острові їх 887. Вчені досі не можуть пояснити їх походження.

За словами експертів, в період розквіту цивілізації рапануї на острові проживали до 15 тисяч людей. Коли голландський мандрівник Якоб Роггевен приїхав на Рапа-Нуї, там були всього 2 – 3 тисячі аборигенів, які не були схожі на творців вулканічних статуй моаї. Відтак науковці досі не можуть встановити ані походження скульптур, ані причини масового вимирання людей.



Статуї мааї на острові неподалік Чилі

Острови в Тихому океані потерпають від підвищення рівня моря. Маленькі Маршаллові, Кірибаті та Соломонові острови поступово стають дном водойми. Саме тому вчені побоюються, що великий рівень води може зашкодити Національному парку.

Наразі ж на острові Пасхи живуть 6 тисяч людей. Це місце є туристичною меккою: щорічно туди приїжджають понад 100 тисяч мандрівників, які приносять до чилійської казни до 70 мільйонів доларів на рік. Після тривожної заяви ЮНЕСКО кількість туристів ще більше зросла. Люди поспішають побачити старовинні моаї, які невдовзі можуть зникнути під водою.

Що таке острів Пасха?

Це найвіддаленіший населений острів у світі, який розташований на відстані 3514 кілометрів від Чилі. Там зареєстровано Національний парк Рапа-Нуї.