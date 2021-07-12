Експериментальна і пронизана символами: чим особлива архітектура Харкова – фото, відео

Архітектура Харкова – експериментальна й пронизана символами. Червона цегла і двоповерхова забудова ХІХ століття, пам'ятки конструктивізму, кооперативні будинки та перші культурні хаби для робітників ХХ століття.

Сучасний Харків поєднує усі ці символи з новими підходами до містобудування. Як пише Ukraїner, там співіснують безліч стилів і прикмет різних історичних епох.

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Один із найстаріших районів міста – Москалівка. Російські відставні солдати ("москалі") населяли цю місцевість із середини XIX століття.

"На Москалівці збереглася структура кварталів по 6 соток. Тут є унікальним те, що всі будівлі виходять на вулицю. Це такий собі формат українських таунхаусів, де кожен будинок мав парадні двері з вулиці. Але протягом радянської доби всі ці двері закрились", – розповіла архітекторка й перша проректорка Харківської школи архітектури Олександра Нарижна.

XX століття – час маніфестів

У Харкові є будинок вчених, будинок медиків тощо. Початок ХХ століття – це не час одинаків, це час маніфестів, неформальних творчих угруповань. Найбільш знаковим прикладом такого творчого колівінгу Олег Дроздов вважає знаменитий будинок "Слово". Це кооперативний будинок, зведений за гроші українських митців та літераторів, більшість з яких врешті стали жертвами радянських репресій 1930-х років.

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Взаємодія забудов різних епох особливо помітна на околицях міста. Палац культури "Металіст" – серед важливих об'єктів, що потребують реставрації. За словами архітекторки, історикині архітектури Євгенії Губкіної, зараз прагнення до прогресу досить часто шкодить архітектурним пам'яткам.

У реставрації має бути принцип відворотності. Мені здається, що це трохи схоже на медицину, коли ти повинен не нашкодити. Твої дії не мають спричинити того, щоб потім не можна було перемотати все назад,

– відзначила Губкіна.

Зберегти зв'язок поколінь і створити сучасну забудову, яка несе культурну цінність – саме за таким принципом працює архітектор, співзасновник Харківської школи архітектури Олег Дроздов.

"Архітектура – це насамперед розмова з часом: з минулим та майбутнім. Розмова про людські відчуття, пам'ять, мрії, різні культури та історії", – розповів Дроздов.

Особлива архітектура Харкова / Фото Михайла Чубуна, Сергія Свердєлова та Павла Пашка, Ukraїner

У Харківській школі архітектури прагнуть творити нову архітектурну культуру Харкова та України загалом. Це – приватний заклад освіти, який заснували у 2017 році. Вся робота там вибудувана довкола студента, його особистості й умінь. А також навколо сучасних реалій.

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Олександра Нарижна називає місто свого роду транзитним пунктом для молоді, яка приїздить до Харкова, вчиться тут і їде далі. Одним із завдань сучасної стратегії містобудування, вважає архітекторка, є перетворення міста з пункту транзиту на точку осідлості, де акумулюватиметься енергія змін.