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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чим більше фото – тим менше спогадів: дослідження вчених

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Надмірна кількість фотографій шкодить пам'яті
Надмірна кількість фотографій шкодить пам'яті / Фото з відкритих джерел

Вчені дослідили, що ми втрачаємо наші спогади, коли фотографуємо на смартфони.

Це відбуваються через те, що під час фотографування, ми дуже відволікаємося, щоб отримати гарний кадр, і починаємо сприймати події з точки зору третьої особи, пише Daily Mail.

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У дослідженні, опублікованому в Journal of Experimental Social Psychology, взяли участь кілька сотень людей. Вони мали пройтися по церкві, записуючи те, що вони бачили. Зокрема, форму будівлі, її оздоблення тощо. Люди у першій групі мали іPod-и з камерами та фотографували, а в іншій – не мали камер.

Через тиждень їх опитали щодо того, що вони бачили. Опитувані, які не мали камер, могли правильно відповісти на 7 з 10 запитань. Водночас ті, хто мав камери, відповідали не більше, ніж на 6 запитань. Це невелика, але значуща різниця, переконані учені.

Учені пояснюють, що нейрони у нашому мозку пов'язують наші почуття зі спогадами. Однак, якщо ми відволікаємося на фотографування, ця інформація ніколи не збережеться і наші почуття не запам'ятаються. Також учені припускають, що використання через використання соцмереж під час будь-якої події призводить до того, що нам її легше забути.

Учена із Нью-Йоркського університету Олександра Бараш також зазначає, що використання смартфонів впливає на те, що ми помічаємо.

"Якщо я попрошу вас зобразити картину у ваших думках, наприклад, про Різдво, ви почнете візуалізувати той день з точки зору сторонньої людини", – каже вона про людей, які постили фотографії того дня у соцмедіа.

Також, люди, які роблять фотографії для себе і нікуди їх не викладають, мають більше шансів забути події.

Теги: LifeStyle Здорове життя Психологія Смартфони
Джерело: 24 Канал
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