Чим дефолт загрожує Україні: коментар Гройсмана

Дефолт – це глобальна криза. Від будь-яких дефолтів, які несуть за собою серйозні наслідки, в першу чергу, постраждають звичайні громадяни України, натомість олігархи стануть мультимільйонерами.

Про це заявив прем’є-міністр України Володимир Гройсман і запевнив, що для українців криз вже достатньо.

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За його словами, головним завданням зараз є сильна економіка, а стратегія, яку обрав уряд за йогого прем’єрства, є абсолютно виправданою. Гройсман наголосив, що за цей період держборг країни зменшився з 89% ВВП до 59% і його потрібно надалі мінімізувати.

Навіть розмови про дефолт не додають стабільності і є достатньо шкідливими. Хочу підкреслити, що борги, які сьогодні є серйозним навантаженням для українців, брали не ми, але їх тоді взяли від імені української держави. Ми маємо тримати в світі добру репутацію, що ми відповідальна країна, яка цінує і поважає свої зобов'язання,

– зазначив прем'єр-міністр.

Що таке дефолт?Цей термін характеризує неспроможність юридичної особи або держави повністю або частково виконати свої боргові зобов’язання та інші умови договору позики. Зокрема, йдеться про неспроможність виплатити свої борги або платежі. Цим терміном позначають будь-які види відмови від боргових зобов'язань (тобто він певною мірою є синонімом поняття "банкрутство"), але, як правило, його використовують вужче, маючи на увазі відмову центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.

Прем'єр-міністр відповів, що за три роки урядування він не допустив в країні жодної кризи. "Наше завдання сьогодні – добросовісно обслуговувати державні борги та займатися тим, щоб економіка України зростала", – додав Гройсман.

Нагадаємо, один із найвідоміших олігархів Ігор Коломойський висловився, що хоче, аби Зеленський оголосив дефолт в Україні. На його переконання, наша держава має вчинити так, як свого часу Аргентина. "Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? І нічого, реструктуризували", – додав він.