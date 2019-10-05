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      Чим дивували дітей професіонали своєї справи: "Місто професій" у Києві

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      Діти у Києві мали змогу обрати собі професію до душі. Проте лише на день, адже такі умови "Міста професій". Спостерігали за кар'єрними здобутками найменших і кореспонденти 24 каналу.

      Вибір професій для дітей дуже великий, адже є дуже багато локацій з різними професіями: рятувальники, пожежники, поліцейські, перукарі, касири, банкіри.

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      Батьки привели своїх дітей, щоб вони спробували себе у різних соціальних ролях та спробували свої навички. Журналісти 24 каналу поспілкувалися з інструкторами, які показували дітям, що вони вміють, щоб заохотити та популяризувати свою професію.

      Сьогодні у нас "Місто професій" й ми показуємо професію рятувальник-кінолог,
      — розповів інструктор службового собаківництво Віталій Орел.

      Місто професії
      Працівники поліції на "Місті професії"

      Діти посміхалися, фотографувалися, а також отримували спеціальні примітки у паспорти. Кожному учаснику "Міста професії" видали спеціальні паспорти, де на кожній локації проставляли штамп з інформацією яких навичок здобула дитина.

      Місто професії
      Місто професії

      Також кожна дитина могла полазити та одягнути на себе, як вони кажуть, космічний скафандр, хоча насправді це захисний костюм. Окрім цього, могли читати, рахувати, друкувати, побачити як запускають дрони, а також погратися.

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      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Новини Києва Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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