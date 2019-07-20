00:29
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Банальна смерть президента Туркменістану. Скромний російський мільярдер
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Анастасія Клімчук
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Анастасія Клімчук

      Чим дивував UPark 2019: захоплюючі фото

      388
      UPark 2019
      UPark 2019

      Грандіозний рок-фестиваль UPark відгримів в Києві. Вперше дійство відбувалося 3 дні поспіль – з 16 до 18 липня. Фестиваль традиційно зібрав артистів світового рівня.

      Хедлайнерами першого дня був англійський металкор-гурт Bring Me the Horizon. Музиканти пройшлися по головним хітам, а також презентували частину нового альбому, звучання якого, до слова, суттєво пом'якшилося. Втім, виступ команди був емоційним та потужним.

      Це прекрасно: Соліст 30 Seconds to Mars Джаред Лето виступив на звичайному мосту в Києві: відео

      Однією з родзинок другого дня UPark став виступ групи 30 Seconds to Mars, фронтменом якої є голівудська зірка Джаред Лето. Прихильність шанувальники не приховували – в унісон підспівували усім хітам, які привезли до Києва "марси". Цікаво, що після запланованого концерту лідер команди вирішив прогулятися столицею і навіть виконав кілька пісень під гітару просто на Пішохідному мосту.

      Закривли цьогорічний UPark південноафриканці Die Antwoord. Вони влаштували божевільну вечірку, яка не лишила байдужими нікого з відвідувачів фесту.

      За три фестивальних дні на сцені також виступали потужні британські алтернативщики Nothing But Thieves, англійський соул-співак Rag'n'Bone Man, цікаві і талановиті американці AJR, британські інді-рокери Pale Waves, поп-панк гурт зі Сполучених Штатів SWMRS, проникливі електронщики Missio, запальний Іван Дорн та інші.

      Щоб облаштувати нову для фестивалю локацію Sky Family Park саме під концертні виступи, довелося зводити сценічний комлпекс упродовж 6 днів, при цьому щоночі вносити корективи. Щоб відвідувачі UPark максимально могли насолодитися виступами музикантів світового рівня, знадобилося 100 тонн сценічних конструкцій. Над будівництвом сцени працювало понад 100 людей.

      Впреше для забезпечення якісного звуку на фестиваль не звозили спеціальну техніку з-за кордону, а використовували звукову систему міжнародного рівня – K1. Саме її використовують на найкращих світових open-air концертах, адже вона забезпечує високий рівень звучання саме на відкритих майданчиках. Завдяки системі ми максимально чітко чуємо виступи навіть на найвіддаленіших точках фесту. До того ж масштаби сцени дозволяли комфортно бачити музикантів з усіх куточків фестивального майданчика.

       

      Неймовірна атмосфера на UPark 2019 / Фото автора

      Організатори починають підготовку до UPark-2020. Попредньо фестиваль має відбутися на цій же локації в середині літа. Знову сподіваємося на зустріч із новими світовими рок-зірками.

      Читайте також: Bring Me The Horizon закрили перший день фестивалю UPark в Києві: ефектне відео

      blog_ava
      Гелікоптер на окрузі, де програє Пашинський, полетів з Коростеня: відео
      22 липня
      4181
      Автор: Анастасія Клімчук
      Теги: Новини України Публікації Фестивалі Музика
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 20 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 550
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2819
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2025
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      371
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук