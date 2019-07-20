Чим дивував UPark 2019: захоплюючі фото

Грандіозний рок-фестиваль UPark відгримів в Києві. Вперше дійство відбувалося 3 дні поспіль – з 16 до 18 липня. Фестиваль традиційно зібрав артистів світового рівня.

Хедлайнерами першого дня був англійський металкор-гурт Bring Me the Horizon. Музиканти пройшлися по головним хітам, а також презентували частину нового альбому, звучання якого, до слова, суттєво пом'якшилося. Втім, виступ команди був емоційним та потужним.

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Однією з родзинок другого дня UPark став виступ групи 30 Seconds to Mars, фронтменом якої є голівудська зірка Джаред Лето. Прихильність шанувальники не приховували – в унісон підспівували усім хітам, які привезли до Києва "марси". Цікаво, що після запланованого концерту лідер команди вирішив прогулятися столицею і навіть виконав кілька пісень під гітару просто на Пішохідному мосту.

Закривли цьогорічний UPark південноафриканці Die Antwoord. Вони влаштували божевільну вечірку, яка не лишила байдужими нікого з відвідувачів фесту.

За три фестивальних дні на сцені також виступали потужні британські алтернативщики Nothing But Thieves, англійський соул-співак Rag'n'Bone Man, цікаві і талановиті американці AJR, британські інді-рокери Pale Waves, поп-панк гурт зі Сполучених Штатів SWMRS, проникливі електронщики Missio, запальний Іван Дорн та інші.

Щоб облаштувати нову для фестивалю локацію Sky Family Park саме під концертні виступи, довелося зводити сценічний комлпекс упродовж 6 днів, при цьому щоночі вносити корективи. Щоб відвідувачі UPark максимально могли насолодитися виступами музикантів світового рівня, знадобилося 100 тонн сценічних конструкцій. Над будівництвом сцени працювало понад 100 людей.

Впреше для забезпечення якісного звуку на фестиваль не звозили спеціальну техніку з-за кордону, а використовували звукову систему міжнародного рівня – K1. Саме її використовують на найкращих світових open-air концертах, адже вона забезпечує високий рівень звучання саме на відкритих майданчиках. Завдяки системі ми максимально чітко чуємо виступи навіть на найвіддаленіших точках фесту. До того ж масштаби сцени дозволяли комфортно бачити музикантів з усіх куточків фестивального майданчика.

Неймовірна атмосфера на UPark 2019 / Фото автора

Організатори починають підготовку до UPark-2020. Попредньо фестиваль має відбутися на цій же локації в середині літа. Знову сподіваємося на зустріч із новими світовими рок-зірками.

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