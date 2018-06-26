Чим годувати дитину у спеку: пояснення лікаря

У спеку навіть доросла людина не буде в захваті від котлет і каш на обід, тому у літній період дитина потребує дещо зміненого харчування.

Лікар Вікторія Савицька рекомендує батькам не напихати дітей важкою для шлунку їжею, пише ГолосUA.

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Вона порадила давати дітям побільше фруктів та овочів. На сніданок можна зготувати омлет на молоці, до якого можна додати бутерброд з сиром. Також зранку батьки можуть приготувати вівсяну кашу замість омлету. Для кращого апетиту наріжте туди свіжих фруктів.

Якщо дитина голодна в обід, то приготуйте їй легкий курячий суп або половину другого. У випадку, коли дитина не відчуває голоду – не змушуйте її обідати.



Замість смаженої котлети відваріть кусочок курячого м’яса або дайте запечену чи приготовану на пару рибку.

Коли дитина відмовляється навідріз їсти – дайте їй яблуко, нежирний йогурт, тарілку ягід або кілька персиків. Але потрібно робити це з умовою того, що дитина з’їсть щось ситніше на полуденок.

Вечеря не повинна бути пізніше за 19:00. Все тому, через спеку малюка мучитиме безсоння. За годину чи півтори до сну дайте дитині склянку кефіру або йогурту чи тарілку фруктів.

Міністерство охорони здоров’я застерегло, що хоч тривале перебування під ультрафіолетовими променями збільшують виникнення раку шкіри, не варто відмовлятися від сонця, яке корисне для малюка.