19:42
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 16°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, 25 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Вагітність і діти

Чим годувати дитину у спеку: пояснення лікаря

143 Читать новость на русском
Чим годувати дитину у спеку
Чим годувати дитину у спеку / quehagoconloschicos.com

У спеку навіть доросла людина не буде в захваті від котлет і каш на обід, тому у літній період дитина потребує дещо зміненого харчування.

Лікар Вікторія Савицька рекомендує батькам не напихати дітей важкою для шлунку їжею, пише ГолосUA.

Читайте також: Які продукти потрібно їсти, щоб дитина народилася розумною

Вона порадила давати дітям побільше фруктів та овочів. На сніданок можна зготувати омлет на молоці, до якого можна додати бутерброд з сиром. Також зранку батьки можуть приготувати вівсяну кашу замість омлету. Для кращого апетиту наріжте туди свіжих фруктів.

Якщо дитина голодна в обід, то приготуйте їй легкий курячий суп або половину другого. У випадку, коли дитина не відчуває голоду – не змушуйте її обідати.

Замість смаженої котлети відваріть кусочок курячого м’яса або дайте запечену чи приготовану на пару рибку.

Коли дитина відмовляється навідріз їсти – дайте їй яблуко, нежирний йогурт, тарілку ягід або кілька персиків. Але потрібно робити це з умовою того, що дитина з’їсть щось ситніше на полуденок.

Вечеря не повинна бути пізніше за 19:00. Все тому, через спеку малюка мучитиме безсоння. За годину чи півтори до сну дайте дитині склянку кефіру або йогурту чи тарілку фруктів.

Міністерство охорони здоров’я застерегло, що хоч тривале перебування під ультрафіолетовими променями збільшують виникнення раку шкіри, не варто відмовлятися від сонця, яке корисне для малюка.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Діти Здоров'я Здорове життя Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Обережно, Європа "закривається", або "Битва" за українських заробітчан
сьогодні, 19:00 Обережно, Європа "закривається", або "Битва" за українських заробітчан
Борис Немировський 1382
Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
сьогодні, 18:00 Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
Єгор Соболєв 391
Оправдание насилию: дело не в ромах, а в нас самих
сьогодні, 17:00 Оправдание насилию: дело не в ромах, а в нас самих
Блог Медіа 644
Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
сьогодні, 15:00 Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
Все про здоров'я 258
Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
сьогодні, 14:05 Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
Дмитро Гнап 663
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук