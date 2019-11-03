Чим годують українських військових сьогодні: фото

Фото харчування в українській армії опублікували в мережі. У деяких частинах Збройних сил військовослужбовці незадоволені низькою якістю такої їжі. Зокрема, на фото не помітно, щоб в армійській їжі було м'ясо.

Раніше українських військових годували краще. Проте Міністерство оборони програло суди з постачальниками, і тепер армійці отримують "передреформене" харчування, повідомив на своїй фейсбук-сторінці військовий Олександр Гром.

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"Дехто питає, як же ж так? Військовий податок 1,5% не прибрали, куди йдуть кошти? Можливо, на переозброєння? Чи на облаштування нових позицій? Не знаю. Але бачу факт: хто не хоче годувати свою армію, той годуватиме скоро чужу", – написав Гром, додавши відповідні фото Олексія Бобокнікова.

Дивіться відео, чим годували українських військових у 2018 році

Що відомо про систему харчування в армії, введену у 2018 році?

Система дозволила збільшити набір продуктів з 30 до 400 одиниць та значно покращити рівень та якість харчування військовослужбовців. Зокрема, до раціону оборонців додали більше м’яса, свіжі овочі, фрукти, а також каву.

Станом на липень 2019 року половина українських військових перейшла на нову систему харчування за каталогом. До кінця 2019 року планували перевести на таке харчування 100% особового складу. Проте в липні Окружний адмінсуд Києва скасував цю систему харчування, розроблену відповідно до стандартів НАТО.

Через кілька днів після рішення суду в ЗСУ повідомили, що вони планують відмовитися від компаній-аутсорсерів для організації харчування військових і почнуть наймати кухарів.