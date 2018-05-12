Чим харчуватися для хорошого сну: поради медиків

Низькокалорійна дієта чудово відбивається на режимі здорового сну людини.

Про це заявили дослідники з Фінляндії, передає Нealthystyle.

Вони провели експерименти, в результаті яких було доведено, що при зниженні калорійності споживаних протягом дня продуктів спостерігається поліпшення якості сну.

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Для багатьох людей, у яких є проблеми зі сном, зміна режиму харчування може стати справжнім порятунком, оскільки на легкий шлунок люди легше засинають і сплять міцніше.

Окрім того, значно поліпшити якість сну допоможуть фізичні вправи.