Чим харчуватися для хорошого сну: поради медиків
Низькокалорійна дієта чудово відбивається на режимі здорового сну людини.
Про це заявили дослідники з Фінляндії, передає Нealthystyle.
Вони провели експерименти, в результаті яких було доведено, що при зниженні калорійності споживаних протягом дня продуктів спостерігається поліпшення якості сну.
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Для багатьох людей, у яких є проблеми зі сном, зміна режиму харчування може стати справжнім порятунком, оскільки на легкий шлунок люди легше засинають і сплять міцніше.
Окрім того, значно поліпшити якість сну допоможуть фізичні вправи.
Джерело: 24 Канал
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