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Чим корисна гімалайська рожева сіль: властивості та застосування

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Гімалайська рожева сіль
Гімалайська рожева сіль / maestrillo.net

Рожеву гімалайську сіль використовують для гігієни ротової порожнини, проти акне та у приготуванні різноманітних страв.

Рожева гімалайська сіль – це вид кам'яної солі з мінеральними домішками, який добувають у Пакистані у передгір'ї Соляного хребта неподалік від Гімалаїв, передає Нochu.

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До складу солі входять: хлорид натрію (95-98%), мінерал полігаліт (водний сульфат калію, кальцію і магнію - 2-4%), фтор (0,01%), йод (0,01%) та інші мікроелементи.

Користь гімалайської солі

1. Рожеву сіль використовують для гігієни ротової порожнини. Сіль розчиняють у воді і цим розчином полощуть рот. Така процедура усуває неприємний запах з рота, біль і кровоточивість ясен. Процедуру рекомендують робити 3-4 в день.

2. Рожеву сіль використовують у боротьбі з акне – запаленими папулами на шкірі, які часто гнояться, або ж у лікуванні вугрової висипки.

Вона допомагає "витягнути" зі шкіри токсини, вона добре очищає її і відлущує омертвілі клітини. Її також додають у низку косметичних засобів, зокрема, мила і скрабу для обличчя.

3. Також роблять парові інгаляції – чайну ложку рожевої солі додають у каструльку окропу. Такі процедури допоможуть при синуситі (запалення слизової оболонки навколоносових повітряних пазух) і сухому кашлю. Такою парою рекомендують дихати 15-30 хвилин.

4. Від болю в суглобах приймають теплі ванни з додаванням 1/2 чашки сольового розчину.

5. Окрім того, цю сіль використовують у приготуванні їжі замість кухонної солі та для декорування страв.

Шкода рожевої солі

Надмірне вживання солі може загострити симптоми гіпертонії та інших небезпечних захворювань. Безпечна денна норма – одна повна чайна ложка солі в день.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Лікування Краса Народна медицина Профілактика захворювань Гігієна
Джерело: 24 Канал
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