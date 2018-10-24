Чим корисна хурма і кому її не можна їсти

Хурма дуже корисна для нашого організму, але не всім можна "налягати" на цей яскравий фрукт.

Про це розповіла відомий дієтолог Оксана Скиталінська у Facebook.

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Чим корисна хурма

Цей фрукт багатий каротиноїдами, вони в організмі перетворюється у вітамін А, який захищає шкіру від сухості, тріщинок, слизові оболонки – від запалень, що дуже актуально під час зими.

Вітаміни групи B, які є у хурмі, роблять позитивний вплив на нервову систему, це забезпечує міцний сон і покращує концентрацію уваги.

Також хурма містить ніжну клітковину (на 100 грамів – 3,6 грама харчових волокон), яка корисна для мікрофлори кишечника, зміцнює його імунітет, а ще корисна при хронічних запаленнях кишечника.

Фрукт має вітамін С та інші біологічно активні речовини. Завдяки фолієвій кислоті у поєднанні з вітаміном В6 фрукт сприяє здоровому метаболізму. 100 грамів хурми містить лише 126 калорій. Але не забувайте – хурму, так само як і банани, не рекомендується їсти на ніч.

Окрім того, фрукт покращує зір та процес травлення, уповільнює процеси старіння і допомагає зменшувати набряки.

Хурма уповільнює старіння, позбавляє від стресу та покращує працездатність

Кому не можна хурму

В хурмі багато цукру, тому, якщо її надмірно споживати, цей цукор осідає на боках у вигляді жиру.

Але не лише, хто стежить за фігурою повинен з обережність вживати Хурму. За словами дієтолога, якщо ви худі, то занадто багато цукру прискорює процеси старіння (цукор ушкоджує білки, з яких складається наше тіло: гени, гормони, ферменти тощо).

Скиталінська радить вживати більше овочів, аніж фруктів.

Якщо ви обираєте фрукти, то купуйте кисло-солодкі (цитрусові, в першу чергу, грейпфрути, яблука, ківі) а також ягоди.

Фрукти – це здорові солодощі, а солодощі, як відомо, треба обмежувати,

– додала дієтолог.

Хурма чудово тамує голод і не додає зайвих кілограмів

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