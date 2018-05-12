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Чим корисна кукурудза і кому її не можна їсти: цікаві факти

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Чим корисна кукурудза і кому її не можна їсти
Чим корисна кукурудза і кому її не можна їсти / unsplash.com

Кукурудза міститься близько 30 вітамінів, які позитивно впливають на здоров'я. Але також деякі її компоненти можуть бути небезпечними.

Кукурудза є одним з кращих джерел вітаміну К, необхідного для нормальної роботи серцево-судинної системи, передає Zdorovia.

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Також ця рослина багата на вітаміни групи С, РР, В, містить фосфор, калій, мідь, йод та фтор. А ще кукурудза містить елементи, необхідні для роботи нервової системи та підвищення імунітету.

Що цікаво, у рослині є збалансована кількість білків, жирів і вуглеводів, необхідних для здорового раціону. 

Чим корисна кукурудза і кому її не можна їсти

Кукурудза міститься близько 30 вітамінів

Основна цінність кукурудзи у рильцях – світло-коричневих волосках, що обрамляють качан. З них роблять безліч ліків. Ці рильця знижують рівень цукру у крові, мають сечогінну дію і покращують відтік жовчі, а ще – уповільнення процесів старіння та піднімають настрій.

Але в деяких випадках кукурудза може завдати шкоди. Її не бажано вживати тим, у кого є схильність до тромбозів і підвищене згортання крові. 

Також вона серйозно знижує апетит, тож дуже худим людям не варто її їсти.

Якщо був гастрит, виразка або проблеми з дванадцятипалою кишкою чи зі шлунком – медики рекомендують відмовитись від неї, адже кукурудза досить важка для перетравлення.

Фото: unsplash.com

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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