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Чим корисна морська вода для дитини

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Морська вода: користь для дитини
Морська вода: користь для дитини / yukle.mob

Педіатри рекомендують батькам їхати на море особливо тоді, коли діти страждають на екзему чи дерматит.

І не дарма, адже у морській воді містяться понад 32 мінерали і мікроелементи, пише 4mama.

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Все тому, що вода сприяє зміцненню кісток, суглобів дитини, вона також очищає шкірний покрив.

Коли дитина дихає морським повітрям та купається у морі, то у неї очищається кров, зміцнюється імунітет та збільшується гемоглобін.

Йод, який містяться у морській воді, добре впливає на роботу мозку та щитоподібної залози. Вчені переконують: чим частіше маля купається у морській воді, тим вищими стають його інтелектуальні здібності. Вода покращує пам'ять та концентрацію уваги.

Купання у морській воді добре впливає на нервову систему дитини. Тому якщо у малюка немає захворювань нервової системи, то вода допоможе при стресі та неспокої.

Експерти переконують у користі лікування нагрітим морським піском – псаммотерапії. Коли дитина вийде з води. То витріть його рушником. Після цього нехай походить по піску.

Морська сіль здатна накопичуватися в організмі людини, тому протягом місяця часу вона надає свої лікувальні властивості. Це так званий "соляний плащ".

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Діти Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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