Чим корисна низькоглікемічна дієта: пояснення експерта

Глікемічний індекс вказує, на скільки та як швидко продукт піднімає рівень глюкози у крові. Відповідно їжа з низьким індексом повільніше засвоюється та сприяє поступовому надходженню глюкози у кров, оскільки містить багато клітковини та складні вуглеводи.

За словами дієтолога Оксани Скиталінської, низькоглікемічна дієта – це профілактика атеросклерозу, діабету другого типу, ожиріння, хвороби Альцгеймера та старіння.

Читайте також: 7 переконливих причин, чому варто їсти яйця на сніданок

Високий глікемічний індекс мають вівсяні пластівці, білий хліб, білий рис, солодощі. Низький – цільні злаки, бобові, нежирне м'ясо, яйця, риба, овочі.

"Серед безлічі порад та рекомендацій з харчування ефективними є далеко не всі. А чому? Бо багато з них не роблять акцент на стравах з низьким глікемічним індексом (ГІ) та низьким глікемічним навантаженням (ГН), зокрема, рекомендують перекуси, часто – вуглеводисті", – пише експерт у своєму Facebook.

Скиталінська наголошує, що дослідження підтверджують: низькоглікемічне харчування не викликає різких стрибків рівня цукру в крові, нормалізує рівень ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності) та ЛПДНЩ (ліпопротеїнів дуже низької щільності), підвищення яких свідчить про розвиток та прогресування атеросклерозу.

Також споживання продуктів з низьким ГІ, навіть у складі змішаних страв, може знизити рівень глюкози після їжі, зазначає дієтолог.

За словами Скиталінської, таке харчування є однією з головних умов для профілактики формування інсулінорезистентності та цукрового діабету другого типу.