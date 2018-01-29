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НОВИНИ КИЄВА УСИК – БРІЄДІС ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Чим корисна низькоглікемічна дієта: пояснення експерта

17:35, сьогодні 631 Читать новость на русском
Низькоглікемічна дієта знижує рівень глюкози
Низькоглікемічна дієта знижує рівень глюкози

Глікемічний індекс вказує, на скільки та як швидко продукт піднімає рівень глюкози у крові. Відповідно їжа з низьким індексом повільніше засвоюється та сприяє поступовому надходженню глюкози у кров, оскільки містить багато клітковини та складні вуглеводи.

За словами дієтолога Оксани Скиталінської, низькоглікемічна дієта – це профілактика атеросклерозу, діабету другого типу, ожиріння, хвороби Альцгеймера та старіння.

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Високий глікемічний індекс мають вівсяні пластівці, білий хліб, білий рис, солодощі. Низький – цільні злаки, бобові, нежирне м'ясо, яйця, риба, овочі.

"Серед безлічі порад та рекомендацій з харчування ефективними є далеко не всі. А чому? Бо багато з них не роблять акцент на стравах з низьким глікемічним індексом (ГІ) та низьким глікемічним навантаженням (ГН), зокрема, рекомендують перекуси, часто – вуглеводисті", – пише експерт у своєму Facebook.

Скиталінська наголошує, що дослідження підтверджують: низькоглікемічне харчування не викликає різких стрибків рівня цукру в крові, нормалізує рівень ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності) та ЛПДНЩ (ліпопротеїнів дуже низької щільності), підвищення яких свідчить про розвиток та прогресування атеросклерозу.

Також споживання продуктів з низьким ГІ, навіть у складі змішаних страв, може знизити рівень глюкози після їжі, зазначає дієтолог.

За словами Скиталінської, таке харчування є однією з головних умов для профілактики формування інсулінорезистентності та цукрового діабету другого типу.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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