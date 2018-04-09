Чим корисна паста та як її приготувати
Вживання макаронних виробів не шкодять фігурі і навіть дозволяє схуднути. До такого висновку прийшли канадські медики.
Як пише EurekaAlert, експерти провели метааналіз 30 досліджень, в яких брали участь 2,5 тисячі людей, які отримували більшу частину вуглеводів з макаронів. Добровольці їли пасту три рази в тиждень, порція становила приблизно половину середньої чашки. Після трьох місяців учасники експерименту втратили у вазі в середньому по 500 грам.
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За словами медиків, макарони в поєднанні зі збалансованою дієтою не сприяють збільшенню ваги і пояснюють це низьким глікемічним індексом продукту.
Глікемічний індекс – це показник, який відображає швидкість розчеплення в організмі продуктів та перетворення їх на глюкозу.
Як приготувати пасту карбонара
Паста алла карбонара (Pasta alla carbonara) поєднує у собі шматочками бекону, соус з яєць та сир пармезан.
Інгредієнти:
- спагетті - 200-300 г,
- бекон - 100 г,
- жовтки - 4 шт,
- вершки (35%) - 100 мл,
- тертий пармезан (грана падано, джюгас і т.п.) - 50 г,
- часник - 1-2 зубчики
- 2 гілочки петрушки (тільки листочки, без стебел),
- сіль та перець за смаком.
Рецепт приготування пасти карбонара:
1. Бекон нарізати дрібними шматочками. Налити у пательню оливкову олію та підсмажити бекон на середньому вогні.
2. Налити у каструлю 4 літри підсоленої води, довести до кипіння.
3. Спагеті покласти в окріп і відварити, але дістати їх з каструлі потрібно за одну хвилину до того часу, який зазначено на упаковці.
4. Змішати яйця з вершками (молоком), посолити і поперчити за смаком і збити вінчиком. Додати 50 г тертого пармезану (пекоріно).
5. Бекон прибрати зі сковороди і легенько підсмажити дрібно нарізаний часник.
6. Спагеті покласти в сковороду, де смажився часник, і перемішати.
7. Прибрати пательню з плити, додати збиті яйця і перемішати, щоб яйця згорнулися. Додати бекон і поперчити.
8. Подавати, посипавши тертим пармезаном (пекоріно) і прикрасивши листочками свіжої петрушки.