Чим корисна паста та як її приготувати

Вживання макаронних виробів не шкодять фігурі і навіть дозволяє схуднути. До такого висновку прийшли канадські медики.

Як пише EurekaAlert, експерти провели метааналіз 30 досліджень, в яких брали участь 2,5 тисячі людей, які отримували більшу частину вуглеводів з макаронів. Добровольці їли пасту три рази в тиждень, порція становила приблизно половину середньої чашки. Після трьох місяців учасники експерименту втратили у вазі в середньому по 500 грам.

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За словами медиків, макарони в поєднанні зі збалансованою дієтою не сприяють збільшенню ваги і пояснюють це низьким глікемічним індексом продукту.

Глікемічний індекс – це показник, який відображає швидкість розчеплення в організмі продуктів та перетворення їх на глюкозу.

Як приготувати пасту карбонара

Паста алла карбонара (Pasta alla carbonara) поєднує у собі шматочками бекону, соус з яєць та сир пармезан.

Інгредієнти:

- спагетті - 200-300 г,

- бекон - 100 г,

- жовтки - 4 шт,

- вершки (35%) - 100 мл,

- тертий пармезан (грана падано, джюгас і т.п.) - 50 г,

- часник - 1-2 зубчики

- 2 гілочки петрушки (тільки листочки, без стебел),

- сіль та перець за смаком.

Рецепт приготування пасти карбонара:

1. Бекон нарізати дрібними шматочками. Налити у пательню оливкову олію та підсмажити бекон на середньому вогні.

2. Налити у каструлю 4 літри підсоленої води, довести до кипіння.

3. Спагеті покласти в окріп і відварити, але дістати їх з каструлі потрібно за одну хвилину до того часу, який зазначено на упаковці.

4. Змішати яйця з вершками (молоком), посолити і поперчити за смаком і збити вінчиком. Додати 50 г тертого пармезану (пекоріно).

5. Бекон прибрати зі сковороди і легенько підсмажити дрібно нарізаний часник.

6. Спагеті покласти в сковороду, де смажився часник, і перемішати.

7. Прибрати пательню з плити, додати збиті яйця і перемішати, щоб яйця згорнулися. Додати бекон і поперчити.

8. Подавати, посипавши тертим пармезаном (пекоріно) і прикрасивши листочками свіжої петрушки.