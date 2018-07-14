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Чим корисна та шкідлива шовковиця

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Шовковиця – користь і шкода
Шовковиця – користь і шкода / sadco.com.ua

Як чорна, так і біла шовковиця багаті на вітаміни та корисні елементи. Ці ягоди – один з найсильніших природніх засобів, які мають здатність підвищувати імунітет та рятують при гіпертонії та діабеті.

Корисні властивості шовковиці. Солодкі ягоди нормалізують обмін речовин в організмі, мають потогінну та антибактеріальні властивості, передає Сosmo.

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Шовковиця сприяє м'якому очищенню кишечника та чудово виводить шлаки з організму. Через протизапальні властивості її використовують для профілактики інфекційних та вірусних захворювань.

Шовковиця – користь і шкода

Шовковиця знижує рівень інсуліну у крові

Сік шовковиці допоможе тим, хто страждає від захворювань центральної нервової системи. Вона допоможе подолати стреси, нервові розлади та депресію. Жменя ягід перед сном рекомендована тим, хто потерпає від безсоння.

При розумовій та фізичній втомі також рекомендують їсти шовковицю. До слова, у 100 г шовковиці міститься лише 50 кілокалорій.

Шкідливі властивості шовковиці. Не можна їсти шовковицю тим, хто має алергію – ягода є сильним алергеном.

І хоча шовковиця є корисною для гіпертоніків та діабетиків, краще нею не зловживати, аби вона не нашкодила.

Шкідливі і корисні властивості шовковиці

Сік шовковиці допоможе тим, хто страждає від захворювань центральної нервової системи

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Профілактика захворювань
Джерело: 24 Канал
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