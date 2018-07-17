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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Чим корисна тала вода: дивовижні властивості

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Чим корисна тала вода
Чим корисна тала вода / vedmochka.net

Приготування талої води вважається одним з найкращих способів покращити якість води та очистити її. Адже тала вода має чудовий вплив на організм, тонізуючи його та оздоровлюючи клітини.

Які цілющі властивості має тала вода? Вона покращує роботу всіх органів, підвищує імунітет та працездатність, допомагає позбутися деяких видів алергії, лікує захворювання шкіри, покращує травлення й обмін речовин.

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Також тала вода нормалізує роботу серця, допомагає боротися з зайвою вагою, підсилює дію ліків, нормалізує рівень лейкоцитів у крові та знижує рівень холестерину, прискорює відновні процеси та покращує мозкову активність.

via GIPHY

Такі властивості вода утримує завдяки упорядкованій молекулярній решітці під час заморожування – вона за своєю структурою стає дуже схожою на воду в організмі людини.

Як приготувати талу воду вдома? Найголовніше в заморожуванні води – посуд. Це повинна бути тара з термостійкого скла або пластику з широкою горловиною.

Налийте воду в тару і поставте в морозилку на 40 хвилин. Після цього зніміть першу крижану плівку і знову поставте воду у морозилку – на 9-10 годин. 

via GIPHY

Коли вода замерзає, в центрі тари може виявитися ще рідка частина води – її необхідно злити, адже у ній буде не впорядкована молекулярна структура. Не варто розморожувати воду при температурі понад 37 градусів. 

Тала вода легше засвоюється організмом і стає корисною для травлення. Її можна пити, використовувати у приготуванні їжі, заварюванні чаю та вмиватися нею. 

Та не забувайте – добова норма талої води становить не більше 1/3 всієї рідкої їжі, спожитої протягом доби.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Поради Здорове харчування Лікування Красиве тіло
Джерело: 24 Канал
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