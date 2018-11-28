Чим корисне авокадо: переконливі причини

Авокадо набирає популярність серед прихильників здорового харчування, його рекомендують лікарі. Авокадо занесли в "Книгу рекордів Гіннеса" як напоживніший фрукт.

Їдять лише м'якуш авокадо, а от кісточку та шкірку вживати не можна, оскільки вони містять токсичну речовину персин, пише дієтолог Світлана Фус у Facebook.

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Персин, окрім того, що захищає плід від грибків, він може спричинити розлад травлення або алергічні реакції.

Чому потрібно їсти авокадо

1. Містить нутрієнти

У 100 грамах авокадо міститься 213% денної норми кремнію, 143% бору та майже стільки ж нікелю. Ці нутрієнти покращують стан кісток, суглобів, судин, шкіри, волосся, відіграють роль в обміні жирів, вуглеводів, гормонів. Ці елементи необхідні жінкам при клімаксі. У авокадо міститься велика кількість магнію та калію.

Фрукт містить денну норму вітаміну Е, природного антиоксиданту, що захищає організм від передчасного старіння. У авокадо є низький глікемічний індекс.

2. Покращує імунітет та омолоджує організм

Сто грамів авокадо містить 1,5 добової норми фітостеринів, які зменшують концентрацію холестерину в людському організмі, сприяють виробленню колагену, зберігаючи молодість шкіри.

Ці речовини знижують рівень чоловічих гормонів андрогенів у жінок, до прикладу, при полікістозі яєчників чи клімаксі.

Вчені вважають, що вживання авокадо знижує ризик розвитку раку передміхурової залози. Варто пам’ятати, що у 100 г близько 15 грамів жирів, що становить практично половину добової норми рослинних жирів.

3. Воно легке у приготуванні

Ця властивість дозволяє включати його до складу різноманітних страв. Та не варто запікати, варити чи смажити фрукт, оскільки він стане гірким.

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