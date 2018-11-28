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      Чим корисне авокадо: переконливі причини

      873 Читать новость на русском
      Чим корисне авокадо
      Чим корисне авокадо / unsplash.com

      Авокадо набирає популярність серед прихильників здорового харчування, його рекомендують лікарі. Авокадо занесли в "Книгу рекордів Гіннеса" як напоживніший фрукт.

      Їдять лише м'якуш авокадо, а от кісточку та шкірку вживати не можна, оскільки вони містять токсичну речовину персин, пише дієтолог Світлана Фус у Facebook.

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      Персин, окрім того, що захищає плід від грибків, він може спричинити розлад травлення або алергічні реакції.

      Чому потрібно їсти авокадо

      1. Містить нутрієнти

      У 100 грамах авокадо міститься 213% денної норми кремнію, 143% бору та майже стільки ж нікелю. Ці нутрієнти покращують стан кісток, суглобів, судин, шкіри, волосся, відіграють роль в обміні жирів, вуглеводів, гормонів. Ці елементи необхідні жінкам при клімаксі. У авокадо міститься велика кількість магнію та калію.

      via GIPHY

      Фрукт містить денну норму вітаміну Е, природного антиоксиданту, що захищає організм від передчасного старіння. У авокадо є низький глікемічний індекс.

      2. Покращує імунітет та омолоджує організм

      Сто грамів авокадо містить 1,5 добової норми фітостеринів, які зменшують концентрацію холестерину в людському організмі, сприяють виробленню колагену, зберігаючи молодість шкіри.

      Ці речовини знижують рівень чоловічих гормонів андрогенів у жінок, до прикладу, при полікістозі яєчників чи клімаксі.

      Вчені вважають, що вживання авокадо знижує ризик розвитку раку передміхурової залози. Варто пам’ятати, що у 100 г близько 15 грамів жирів, що становить практично половину добової норми рослинних жирів.

      via GIPHY

      3. Воно легке у приготуванні

      Ця властивість дозволяє включати його до складу різноманітних страв. Та не варто запікати, варити чи смажити фрукт, оскільки він стане гірким.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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