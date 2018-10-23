Чим корисне часте вживання кави

Учені Інституту Циндао в Китаї показали, що часте споживання кофеїну знижує ризик розвитку розацеа (почервоніння на шкірі обличчя).

Про це пише журнал JAMA Dermatology.

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Фахівці обстежили понад 82 тисячі жінок. За весь період спостереження дослідники виявили майже 5 тисяч випадків розацеа.



Розацеа

Вчені зазначили, що зі збільшенням кількості вживаного кофеїну (з кави) ризик розвитку захворювання знижувався.

Ймовірність виникнення розацеа у тих, хто пив 4 або більше чашки кави в день кави становить менше ніж у тих, хто випивав менше однієї чашки кави на місяць.

Дослідження показало, що споживання кофеїну з харчових продуктів, крім кави, не вплинули на зупинення розвитку розацеа.

Висновок вчених: вживання 4 або більше порцій кави в день знижує ризик розвитку

Що таке розацеа? Це захворювання шкіри обличчя, при якому відбувається пошкодження епідермісу через зміни в судинах, виникає запалення. Судини обличчя розширюються і червоніють.

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