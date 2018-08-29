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Чим корисне червоне м'ясо

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Чим корисне червоне м'ясо
Чим корисне червоне м'ясо / unsplash.com

Науковці Університету Макмастера у Канаді приголомшили висновком нових досліджень, заявивши, що термічно необроблене м'ясо може бути корисним для серця.

Про це повідомляє EurekAlert!.

Вони проаналізували результати п'яти досліджень, у яких загалом взяли участь 218 тисяч осіб. Учасники були поділені на п'ять груп – залежно від раціону, якість якого оцінювалося за бальною системою.

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Зокрема, здорова дієта отримувала 18 і більше балів, а дієта низької якості (зокрема, "західна") – 11 балів і менше. Якість раціону харчування потім зіставляли з частотою розвитку серцево-судинних захворювань.

З'ясувалось, що такі продукти, як овочі, горіхи, бобові, молоко і риба сприяли зниженню ризику передчасної смерті від порушення роботи серця. Червоне м'ясо, яке не піддавалося температурній обробці, також виявилося корисним.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я зробила висновок, що оброблене м'ясо (шинка, смажені сосиски, ковбаси), є канцерогеном групи 1 і викликає рак товстої кишки і шлунку.

Що таке канцерогени? Це хімічні речовини або фізичні чи біологічні агенти, які є причиною виникнення злоякісних новоутворень (раку).

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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