Чим корисне гойдання для дорослих

Не тільки немовлятам корисне гойдання перед сном – науковці встановили, що подібні дії ідуть на користь і дорослим.

Про це повідомляє Times.

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Науковці з'ясували, що помірне гойдання протягом сну підвищує його якість та покращує пам'ять.

У дослідженні взяли участь 18 людей. Протягом трьох ночей частина з них спала у ліжку, що розмістили на спеціальній платформі, що рухається, повторюючи рухи колиски. Протягом ночі науковці вимірювали активність їхнього мозку за допомогою енцефалограми.



Гойдання покращує якість сну дорослих людей

По завершенню експерименту, науковці побачили, що ці люди засинали швидше. М'яке гойдання підвищує амплітуду повільних ритмів головного мозку, які сприяють глибокому сну і покращують пам'ять.

За словами одного з авторів дослідження, гойдання можна використовувати у якості терапії для людей, що страждають на безсоння.

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