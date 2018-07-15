Чим корисні молоді продукти: пояснення лікаря

Лікар Андрій Бєловєшкін переконаний, що більше користі для організму приносить вживання молодих продуктів, ніж старих.

Мова йде про "молоду дієту", йдеться на сторінці у Facebook.

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Лікар навів дослідження на дріжджах, мухах і мишах, яке показує, що на тривалість життя впливає вік їжі з близьких організмів. Таким чином, "молода дієта" здатна продовжити життя, а стара навпаки – скорочувати.



Корисніше вживати молоду зелень

Андрій Бєловєшкін пояснює, що у молодому листі кваску переважає яблучна кислота, у старому – кислота кваску. У молодому верхньому листі більший вміст вітаміну С – 51 мг на 100 грамів сирої речовини, у нижньому листі цей показник містить майже 40 грамів.

Молоді пагони та м'ясо містять більше цинку і йоду. У верхньому листі менше антинутрієнтів і грубої клітковини, ефірних з’єднань, але менше і деяких корисних речовин, наприклад каротиноїдів.



Чим корисні молоді продукти

Щодо шкідливих сполук, то у старих продуктах їх значно більше. У великій і дорослій рибі ртуті більше, ніж в дрібній і молодий.

Висновок лікаря такий: у молодих продуктах більше фітонутрієнтів, вітамінів і мінералів і менше кількості речовин, які забруднюють.