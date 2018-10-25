Чим корисні партнерські пологи: пояснює лікар

Останнім часом набирає популярність таке явище як партнерські пологи Тобто тоді, коли, окрім медперсоналу, присутній на пологах близька людина породіллі.

Про це пише медичний психолог Олена Пасічник, інформує 4mama.

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Найчастіше партнером на пологах є чоловік, або інша близька людина – мама, сестра, подруга чи психолог. Та потрібно розуміти, що партнерські пологи повинні бути зі згоди та бажанню обох сторін.

Чому потрібно взяти партнера на пологи:

1. Він допоможе морально

Чоловік чи інша близька людина повинна зберігати спокій, який передається породіллі. Партнер допомагає розслабитися та подолати стрес. Деякі партнери часто жартують під час пологів, щоб жінка змогла відволіктися від больових відчуттів.



Партнер допоможе морально

2. Партнер зробить масаж

Так, розслаблювальний і точковий масаж, що сприяє зменшенню болю, безумовно, допоможе породіллі.

3. Ви зможете разом правильно дихати

Дихання важливе під час пологів, воно допомагає полегшити біль, розслабити тіло, наситити кров киснем, зняти паніку від процесу пологів.



Чим корисні партнерські пологи

4. Він підтримає вас

Якщо необхідно стати в певну позу, яка полегшить пологові перейми, то партнер допоможе породіллі. Також він може принести води чи ще щось, що необхідно.

5. Партнер зможе взаємодіяти з персоналом

До прикладу, партнер зможе покликати персонал. Замість вас може прийняти рішення про додатковий укол для полегшення болю, тощо.

6. Він допоможе пересуватися

Після пологів, особливо якщо дитина народилася дуже великою, жінці важко пересуватися по халаті. Їй також складно ходити в туалет чи в душ.



Партнерські пологи: користь

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