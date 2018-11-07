15:25
7 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Новий провал Кримського мосту. Рогозін на Луні
      Вєсті Кремля
      22:32, 6 листопада
      Вєсті.UA. 50 відтінків депутатів. Чарівний ліфт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:31, 6 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Чим корисні подорожі літаком

      146 Читать новость на русском
      Користь авіаподорожей
      Користь авіаподорожей / unsplash.com

      Виявляється, мандрівки літаком зміцнюють імунітет. На думку вчених, авіаподорожі допоможуть захистити людство від пандемії.

      Про це повідомляє Daily Mail.

      Дослідники вважають, що поширення небезпечних бактерій і вірусів по всьому світу зміцнює імунну систему мільйонів людей, які люблять подорожувати літаками.

      Читайте також: Який транспорт найшкідливіший для здоров'я

      Коли люди піддаються впливу бактерій або вірусів, імунна система часто знаходить спосіб побороти шкідливі віруси і "запам'ятовує" план боротьби, щоб робити це і надалі.

      via GIPHY

      А чим більше ранніх штамів небезпечних бактерій і вірусів поширюється, тим у більшої кількості людей розвивається імунітет, який зможе захистити їх від мутованих штамів. Тобто, у небезпечних хвороб не буде достатньо часу, щоб мутувати в стійкі штами, які не піддаються лікуванню.

      Та вчені застерігають, що їхня теорія про користь авіаподорожей для імунітету, не означає, що ніхто, зрештою, не піддається небезпеці.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя авіація Подорожі Медицина
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Результати виборів до Конгресу США – наполовину поразка чи перемога для Трампа?
      сьогодні , 15:15 Результати виборів до Конгресу США – наполовину поразка чи перемога для Трампа?
      Борис Немировський
      Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      сьогодні , 15:00 Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      Блог Медіа
      Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
      сьогодні , 14:57 Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
      Яніна Ткачук 221550
      Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии
      сьогодні , 13:00 Послушание и подчинение: почему у Москвы нет своей идеологии
      Павло Казарін
      Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      сьогодні , 12:00 Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      Ольга Бродська
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук