Чим корисні подорожі літаком

Виявляється, мандрівки літаком зміцнюють імунітет. На думку вчених, авіаподорожі допоможуть захистити людство від пандемії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Дослідники вважають, що поширення небезпечних бактерій і вірусів по всьому світу зміцнює імунну систему мільйонів людей, які люблять подорожувати літаками.

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Коли люди піддаються впливу бактерій або вірусів, імунна система часто знаходить спосіб побороти шкідливі віруси і "запам'ятовує" план боротьби, щоб робити це і надалі.

А чим більше ранніх штамів небезпечних бактерій і вірусів поширюється, тим у більшої кількості людей розвивається імунітет, який зможе захистити їх від мутованих штамів. Тобто, у небезпечних хвороб не буде достатньо часу, щоб мутувати в стійкі штами, які не піддаються лікуванню.

Та вчені застерігають, що їхня теорія про користь авіаподорожей для імунітету, не означає, що ніхто, зрештою, не піддається небезпеці.

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