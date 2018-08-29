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Чим корисні регулярні відпустки: несподівана перевага

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Названа несподівана користь регулярної відпустки
Названа несподівана користь регулярної відпустки / biznesua.com.ua

Навіть здоровий спосіб життя не компенсує стрес, який заважає йти до довголіття, якщо людина мало відпочиває і багато працює. А от регулярна відпустка може суттєво знижувати ризик передчасної смерті.

Про це заявили фінляндські науковці з університету Хельсінкі, передає EurekAlert!.

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Вони провели 40-річне дослідження, яке розпочали у 1974 році. У ньому взяли участь понад тисячу осіб, які народилися в 1919-1934 роках, у яких був наявний хоча б один з факторів розвитку серцево-судинних захворювань: куріння, високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину і жирів, порушення толерантності до глюкози, ожиріння тощо.

Добровольців розділили на дві експериментальні групи. Одна група отримувала кожні 4 місяці усні і письмові рекомендації частіше займатися аеробними вправами, їсти здорову їжу і припинити курити. Якщо медичні консультації не були ефективними, учасники отримували препарати для зниження артеріального тиску.

Найкраще брати короткі відпустки, але частіше

Найкраще брати короткі відпустки, але частіше

Друга група отримувала звичайні послуги з охорони здоров'я. З'ясувалося, що у першій групі ризик смерті від серцево-судинних захворювань знизилася на 46%, у порівнянні з другою. Протягом 15 років досліджень люди, які отримували медичні консультації, вмирали частіше. 

Згодом у дослідженні вчені почали враховувати й інші фактори – обсяги роботи, кількість сну і тривалість відпустки.

Виявилося, що добровольці першої групи, хто брав три і менше тижнів відпустки щорічно, на 37% частіше вмирали, у порівнянні з тими, хто відпочивав від роботи більше.

У другій групі тривалість відпустки не впливала на смертність. На думку вчених, саме втручання дослідників могло збільшити рівень стресу, що негативно позначилося на сон і відпочинок тих, хто працював довше та інтенсивніше.

Оптимальний варіант відпустки для організму становить 8 днів

Оптимальний варіант відпустки для організму становить 8 днів

На думку науковців з Нідерландів, найбільш корисні для організму часті, але короткотривалі відпустки – по 8 днів.

Фото: Unsplash.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя відпочинок Подорожі
Джерело: 24 Канал
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