Чим корисні регулярні відпустки: несподівана перевага

Навіть здоровий спосіб життя не компенсує стрес, який заважає йти до довголіття, якщо людина мало відпочиває і багато працює. А от регулярна відпустка може суттєво знижувати ризик передчасної смерті.

Про це заявили фінляндські науковці з університету Хельсінкі, передає EurekAlert!.

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Вони провели 40-річне дослідження, яке розпочали у 1974 році. У ньому взяли участь понад тисячу осіб, які народилися в 1919-1934 роках, у яких був наявний хоча б один з факторів розвитку серцево-судинних захворювань: куріння, високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину і жирів, порушення толерантності до глюкози, ожиріння тощо.

Добровольців розділили на дві експериментальні групи. Одна група отримувала кожні 4 місяці усні і письмові рекомендації частіше займатися аеробними вправами, їсти здорову їжу і припинити курити. Якщо медичні консультації не були ефективними, учасники отримували препарати для зниження артеріального тиску.

Найкраще брати короткі відпустки, але частіше

Друга група отримувала звичайні послуги з охорони здоров'я. З'ясувалося, що у першій групі ризик смерті від серцево-судинних захворювань знизилася на 46%, у порівнянні з другою. Протягом 15 років досліджень люди, які отримували медичні консультації, вмирали частіше.

Згодом у дослідженні вчені почали враховувати й інші фактори – обсяги роботи, кількість сну і тривалість відпустки.

Виявилося, що добровольці першої групи, хто брав три і менше тижнів відпустки щорічно, на 37% частіше вмирали, у порівнянні з тими, хто відпочивав від роботи більше.

У другій групі тривалість відпустки не впливала на смертність. На думку вчених, саме втручання дослідників могло збільшити рівень стресу, що негативно позначилося на сон і відпочинок тих, хто працював довше та інтенсивніше.

Оптимальний варіант відпустки для організму становить 8 днів

На думку науковців з Нідерландів, найбільш корисні для організму часті, але короткотривалі відпустки – по 8 днів.

Фото: Unsplash.

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