Чим корисні зерна кіноа для здоров’я: несподівані факти

Зерна кіноа мають неймовірно поживну основу, вони вважаються кращим джерелом волокон, білків, вітамінів групи В і заліза.

Цільні зерна кіноа є профілактичними для певних видів раку, пише Ukrhealth. Все тому, що у цих зернах високий рівень клітковини.

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За даними американських дослідників, що дієтичне волокно допомагає знизити рівень "поганого" холестерину.

Кіноа також покращує травлення і знижує ризик розвитку деяких ракових захворювань шлунково-кишкового тракту, до прикладу, раку товстої кишки.

Люди, які вживають багато продуктів, які збагачені магнієм, мають знижений ризик розвитку інсульту. До прикладу, одна чашка приготовленого кіноамістить третину добової норми.

До слова, часник називають ліками від тисячі хвороб, і це не просто слова, адже він має низку цілющих властивостей.