Чим корисний бульйон: пояснення дієтолога

У бульйоні міститься амінокислота глутамін, яка покращує роботу кишечника та відновлює цілісності слизової оболонки.

Про це розповіла дієтолог Оксана Скиталінська.

Чим корисний бульйон?

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За її словами, саме L-глутамін сприяє росту нових здорових клітин кишечника та сприяє відновлення бар'єру.

Натомість, яка пояснює експерт, дефіцит глутаміну призводить до атрофії кишечника, яка супроводжується зменшенням товщини його стінки.

Як варити бульйон?



Амінокислотою глутаміном багаті нежирні бульйони з птиці, вказує Скиталінська. Проте цю страву важливо правильно приготувати.

Дієтолог рекомендує варити птицю (бажано домашню) з овочами. Якщо магазинна (краще індичка), перший бульйон краще злити і вибирати філе.



Бульйон повинен складатися в основному з овочів, зокрема, моркви, гарбуза, а також кореня селери, пастернаку, петрушки та трошки імбиру.



В кінці приготування бажано додати дрібку куркуми та лавровий лист: вони пригнічують ріст патогенної мікрофлори.

На бульйонах можна готувати супи-пюре, гречку та варити різні овочі.