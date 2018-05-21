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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Чим корисний для здоров’я м’ятний чай: неочікувані факти

561 Читать новость на русском
М’ятний чай корисний для здоров'я
М’ятний чай корисний для здоров'я / epavarura.com

М’ятний час має низку корисних властивостей, які позитивно впливають на здоров’я людини, його часто використовують як протизапальний та знеболювальний засіб.

М’ятний чай розширює судини, пише "Живи активно". Через що в організмі знижується артеріальний тиск, а робота серцевого м’яза стимулюється.

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Цей напій – чудовий помічник проти похмільного синдрому. Цей напій знімає головний біль, нудоту – достатньо випити склянку настою м’яти натщесерце.

Ментол, який містить м’ята, допомагає збадьорити тіло. Він також корисний при закладеності носа та ГРВІ.

Якщо людина вип'є настій м’яти наприкінці дня, то він викликає процеси розслаблення і гальмування. Тому його корисно пити тим, у кого порушений сон, нервове перезбудження.

Не можна давати м’ятний чай дітям до 3 років. Він також має інші протипоказання – не вживайте при сонливості, зниженій кислотності шлунку та алергії.

До слова, улюблений напій багатьох людей містить багато корисних речовин. Науковці переконують, що вживання чорного чаю може вберегти від онкологічних захворювань.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування Лікування
Джерело: 24 Канал
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