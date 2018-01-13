Чим корисний гранат для здоров'я та імунітету

Гранат і гранатовий сік дуже корисні для організму, адже цей фрукт містить багато вітамінів і мінералів. Особливо корисно його вживати в зимову пору року, адже він чудово зміцнить імунну систему та вбереже від застуд.

Для імунітету

Гранат містить 15 амінокислот, вітаміни К, В9 і В6, а також калій, мідь, фосфор, які дуже корисні для організму. Саме тому фрукт активізує імунну систему організму, захищаючи його від вірусів. Також в гранат містить половину денної норми вітаміну С, тому ефективно допомагає організму впоратися з вірусними захворюваннями.

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Щоб зміцнити свій імунітет, достатньо щодня з'їдати четвертинку одного граната.

Для крові

У складі граната є фолієва кислота, яка бере активну участь у функції кровотворення. Також гранат сприяє підвищенню гемоглобіну.



Користь гранату для шкіри

Для серця

У гранаті міститься речовина пунікалагін, яке нейтралізує вільні радикали і підвищує антиоксидантний статус. Він дуже важливий для здоров'я серця. Якщо ви страждаєте на серцеві захворювання або постійно страждаєте від стресів – додайте в свій раціон гранат.

Для краси шкіри

Гранат містить багато вітаміну Е, який називають "жіночим вітаміном". Він, разом з вітаміном А захищають клітини шкіри від процесів передчасного старіння. Також гранат володіє потужним відбілюючим ефектом і може бути використаний в боротьбі з веснянками і пігментними плямами.



Користь гранату для краси шкіри

Для схуднення

Харчові волокна в складі граната є потужними "двигунами" для травлення. Завдяки їм шлунок буде швидше переробляти їжу, тим самим сприяючи схудненню. До того ж, калорійність граната – всього 72 Ккал на 100 г продукту.