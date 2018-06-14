Чим корисний натуральний квас: властивості, про які мало хто знає

Для багатьох влітку найулюбленішим напоєм стає прохолодний квас. А якщо він ще й домашнього приготування, то він ще й чудово впливає на здоров'я.

Квас насичений волокнами, тож у середній порції напою міститься стільки ж волокон, як у смузі з буряка, передає "Країна здоров'я".

Ці волокна покращують травлення, знижують абсорбцію цукру та не дають токсинам потрапляти у кров. А ще вони запобігають появі відкладень холестерину.

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Також цей напій чудово очищає печінку – виводить з неї токсини та жири. Квас багатий пробіотиками – корисні бактерії зміцнюють імунну систему.

Завдяки беталаїнам (пігменти, які забезпечують крові здоровий червоний відтінок) вимивається з крові кислотність та виробляються нові червоні кров'яні клітини, що зберігають лужний баланс.

Також квас містить магній, який відіграє важливу роль в роботі нирок, підшлункової залози і здоров'я кісток. А високий вміст антиоксидантів у напої має протизапальну дію на організм, зокрема, це зменшує ризик розвитку онкозахворювань.

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