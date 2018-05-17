Чим корисний та шкідливий попкорн: цікаві факти

Чи можна вважати попкорн здоровим перекусом? Виявляється – і так, і ні. А все залежить лише від того, як ви його приготуєте.

Вчені зазначають, що в одній чашці попкорну без додатків та спецій міститься всього 30 калорій. Адже у такому попкорні немає жиру, солі, зате – близько 1 граму клітковини, передає Zhyvyaktyvno.

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Окрім того, повітряна кукурудза містить: вітаміни групи В, залізо, цинк, мідь, калій, магній, фосфор, марганець та поліфенольні антиоксиданти, які знижують ризик серцево-судинних захворювань.

Попкорн можна вважати поживним і смачним снеком, адже кукурудза має помірний глікемічний індекс (показник, який відображає, з якою швидкістю той чи інший харчовий продукт розщеплюється в організмі і перетворюється на глюкозу) менший, ніж у картоплі, але більший, ніж у гороху і сочевиці.

Але вищеперелічені переваги аж ніяк не стосуються попкорну із пакета для мікрохвильовки чи готового попкорну у кінотеатрі. Такий попкорн містить дуже багато солі, ароматизаторів і олію, а у пакети попкорну для мікрохвильовки додають ще й трансжири, які сприяють виникненню запалення і є дуже шкідливими для здоров'я.

Також вчені під час досліджень з'ясували, що тефлонове покриття пакету для мікрохвильовки під дією високих температур може виділяти потенційно канцерогенні речовини і сприяти виникненню захворювань легенів.

Приготування попкорну при високих температурах може спричинити окиснення олії, збільшуючи його запальні властивості.

Рецепт корисного для здоров'я попкорну:

Покладіть 1/2 склянки зерен у коричневий паперовий пакет і поставте у мікрохвильову піч на 1-2 хвилини, або доти, доки вибухи кукурудзи стануть не такими частими. Додайте до нього тертий пармезан, мелений червоний перець, харчові дріжджі (для надання сирного смаку), оливкову олію, порошок часнику чи цибулі та інші трави та спеції за смаком.

А якщо хочете солодкий попкорн – додайте до нього стружку з темного шоколаду і трохи кориці.